Konya'da Seydişehir Ziraat Odası Başkanı 53 yaşındaki Ahmet Ünver, 2005 yılında, kardeşi Mehmet Ünver'i öldüren 52 yaşındaki Mehmet Emin Kaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Ünver ardından jandarma karakoluna gidip teslim oldu.
DHA'nın haberine göre, 2005 yılı Ekim ayında bir gazinoda eğlendikten sonra evine dönen 3 çocuk babası çiftçi 43 yaşındaki Mehmet Ünver, Mehmet Emin Kaya tarafından bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından yakalanan Mehmet Emin Kaya, ilk ifadesinde "Namus meselesi için öldürdüm'' dedi.
2 EL ATEŞ ETTİ
12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Mehmet Emin Kaya, dün akşam saatlerinde, eskiden belde statüsünde olan Kesecik Mahallesi'ndeki tarlasından evine dönen öldürdüğü Mehmet Ünver'in kardeşi Seydişehir Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ünver ile karşılaştı. İkili arasında tartışma başladı. İddiaya göre Mehmet Emin Kaya, "Kardeşini öldürdüm, seni de öldüreceğim" diyerek Ahmet Ünver'e bıçakla saldırmaya kalkıştı. Bunun üzerine Ünver, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından evinin önüne gelen Ünver, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp peşinden gelen Kaya'nın üzerine 2 el ateş etti. Bacak ve karın bölgesinden yaralanan Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ünver de jandarma karakoluna gidip teslim oldu.
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