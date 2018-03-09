Konya'da tabancayla vurularak öldürüldükten sonra cesedi yol kenarında bulunan garson 36 yaşındaki Rıza Özkan cinayetiyle ilgili davada tutuklu sanık Mustafa S.'nin yargılannmasına başlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanık olarak ifade veren Mustafa M., katil zanlısı olduğu ileri sürülen ve evinde intihar eden Ali Topkaya'nın Özkan'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili televizyonlarda yayınlanan haberleri kendine izlettiğini ileri sürerek, "Ali bana, 'Televizyonu açalım o zaman söylerim' dedi. Televizyonu açtım. Barajda bir erkek cesedinin bulunduğu haberi veriliyordu. Ali bana dönerek 'Bunu ben yaptım' dedi" diye konuştu.
DHA'nın haberine göre olay, geçen 13 Ağustos günü saat 10.00 sıralarında Konya- Beyşehir Karayolu'nun 23'üncü kilometresindeki Altınapa Barajı Gölü kıyısında meydana geldi. Bölgeye balık tutmak için gelenler, baraj yolu kenarında hareketsiz halde yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve jandarma ekipleri, yerdeki kişinin tabancayla öldürülmüş olduğunu ve kimliğinin de Rıza Özkan olduğunu belirledi.
İNTİHAR ETMİŞ OLARAK BULUNDU
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Rıza Özkan'ı öldürdüğü şüphesiyle arkadaşı Mustafa S.'yi, gözaltına aldı. S., ifadesinde Özkan'ı, küfür ettiği gerekçesiyle arkadaşı Ali Topkaya'nın öldürdüğü iddia etti. Bunun üzeri polis, şüphelinin kaldığı eve yaptığı baskında Topkaya'yı tabancayla başına ateş ederek intihar etmiş olarak buldu. Olayın ardından Mustafa S., 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
YARGILANMASINA BAŞLANDI
Tutuklu Mustafa S.'nin, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına başlandı. S., mahkemedeki savunmasında, "Ali, araç içerisinde Rıza'ya küfür etmeye başladı. Ben de, Rıza'ya 'Ağabey neden böyle yapıyorsun? Özür dile de mevzu kapansın' dedim. Ali bu sırada Rıza'ya 3 el ateş ederek vurdu. Rıza'dan oluk gibi kan akıyordu. Ben Ali'ye, Rıza'yı hastaneye götürmemiz lazım, diye yalvardım. Bunun üzerine Ali, silahı bana doğrulttu. 'At lan aşağıya' dedi. Bir süre sonra Ali tekrar durarak Rıza'yı aşağıya atmamı söyledi. Ben de bunun üzerine Rıza'nın cesedini kucakladım ve yolun kenarına bıraktım" dedi.
CİNAYETİ HABERLERDEN İZLETTİRMİŞ
Davaya tanık olarak katılan Mustafa M. ise ifadesinde "Apart daireye gittiğimde Ali Topkaya elinde silahla kapıyı açtı. Mustafa'nın banyoda olduğunu söyledi. Mustafa banyodan çıktıktan sonra Ali sürekli Mustafa'ya bağırıyordu. Mustafa banyodayken ben Ali'ye neden elinde silahla dolaştığını sordum. Ali bana, 'Televizyonu açalım o zaman söylerim' dedi. Bunun üzerine televizyonu açtım. Haberlerde Altınapa Barajı'nda bir erkek cesedinin bulunduğu haberi veriliyordu. Ali bana dönerek 'Bunu ben yaptım' dedi. Mustafa bana 'Bir an önce buradan gidelim beni kurtarın' dedi. Daha sonra Mustafa ile birlikte apartmandan çıktık. Mustafa bana, 'Ağabey bu psikopat, gözümün önünde adamı vurdu. Beni de vurur diye korktum' dedi. Ben de 'Polise gidelim' dedim. Mustafa da bana, 'Ben şimdi polise gidersem, bu adam benim evimi ve ailemi bilir. Benim aileme zarar verebilir' dedi'' diye konuştu.
Duruşma, sanık ve tanıkların savunmalarının ardından ertelendi.
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