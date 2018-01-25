Konya'da bir kafede iki müşterinin kredi kartını kopyalayıp 6 bin liralık dolandırıcılık yapan şebeke üyesi 6 kişiyle birlikte tutuklanan kasiyer Gülsün Y.'nin yüzde 50 pay ile anlaştığı ortaya çıktı. Gülsün Y.'nin, hesabı kredi kartıyla ödemek isteyen müşterilerin kartını, ilk önce kendilerine ait kopyalama cihazından geçirip bilgileri kopyaladıktan sonra, 'ret' cevabı verdi diyerek diğer pos cihazından ödemeyi tahsil ettiği öğrenildi.
DHA'nın haberine göre, Konya Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne geçen 13 Ocak'ta gelen iki kişi, ATM ve kredi kartları kullanılarak 6 bin liralarının çekildiğini ve dolandırıldıklarını belirtti. Mağdurların kart hesap özetini inceleyen polis, kartlarını son olarak merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir kafede kullandıklarını belirledi. İncelemeyi derinleştiren polis, kafeye baskın yaptı.
GÜVENLİK KAMERASI SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI
İş yerinin güvenlik kameralarını ve kullanılan pos cihazlarını incelemeye alan polis, kasiyer Gülsün Y.'nin müşterilerin kartlarını iki farklı pos cihazından geçirerek, kart bilgilerini kopyaladığını tespit etti. Y.'nin yapılan üst aramasında ise 9 müşterinin kopyalanan kredi kartlarının ödeme belgesi bulundu. Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen Gülsün Y., suçunu itiraf ederek, dolandırıcılığı işletme müdürü Ali A. ile ortak olarak yaptıklarını söyledi. Y., müşterilerin kartlarını, iş yerinin pos cihazı bozuk diyerek, kopyalama yaptıkları diğer pos cihazına takıp, dolandırıcılık yaptıklarını da itiraf etti. Tüm şebekeyi deşifre eden Gülsün Y.'nin ifadeleri doğrultusunda işletme müdürü Ali A. ile Harun A., Sami K., Mesut K., Şevket İ. ve Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde saklanan Abdil D. gözaltına alındı.
YÜZDE 50 PAY İLE ANLAŞMIŞ
Gülsün Y.'nin ifadesinde her yaptığı dolandırıcılık olayından yüzde 50 pay alma şartıyla şebeke üyeleriyle anlaştığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Y. ve A. ile birlikte toplam 7 kişi tutuklanırken, şebekenin Ukrayna´dan özel olarak getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazıyla 69 kredi kartını kopyaladığı saptandı. Polis, kredi kartlarının nerelerde kopyalandığı ve ne kadar para çekildiğini tespit etmek için çalışmasını sürdürüyor.
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