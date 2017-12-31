Konya'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.



Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi.



İHA'nın haberine göre, 28 yaşındaki Yalçın Avçin idaresindeki otomobil, Çumra istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.







Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalede araç sürücüsü Yalçın Avçin'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Araçta bulunan ve ağır yaralanan 31 yaşındaki Hakan K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.





CANSIZ BEDENİNİN YANINA BIRAKILAN BOTLARI YÜREKLERİ DAĞLADI



Öte yandan, kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesinin yanına bırakılan botlar, görenlerin yüreğini dağladı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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