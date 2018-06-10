Konya iftar vakti, 2018 Ramazan ayının 26. orucunu tutan Konyalılar tarafından araştırılıyor. Bugün tutulan oruçlar okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. 10 Haziran'da Konya'da iftar saat kaçta? İşte Konya iftar vakti...

KONYA İFTAR VAKTİ 2018

Konyalılar 10 Haziran gecesi 2018 Ramazan ayının 26. orucu için saat 03.27'ye kadar sahur yaptı. Konyalılar akşam saat 20.04'de okunacak akşam ezanıyla iftar yapacak. Konyalılar yarın (11 Haziran) tutulacak oruç için gece 03.27'ye kadar sahur yapacak.

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması taktir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bu günde takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru!

AYET

Görmediği halde Rahman'dan korkup O'na yönelen bir kalple gelen kimselere. Onlara denir ki: «İşte size vaad edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve O'na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur.

Kaf, 32



HADİS

"Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir."

Müslim

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