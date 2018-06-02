Konya iftar vakti, 2018 Ramazan ayının 18. orucunu tutan Konyalılar tarafından araştırılıyor. Bugün tutulan oruçlar okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. 2 Haziran'da Konya'da iftar saat kaçta? İşte Konya iftar vakti...

KONYA İFTAR VAKTİ 2018

Konyalılar 2 Haziran gecesi 2018 Ramazan ayının 18. orucu için saat 03.37'ye kadar sahur yaptı. Konyalılar akşam saat 20.14'de okunacak akşam ezanıyla iftar yapacak. Konyalılar yarın (3 Haziran) tutulacak oruç için gece 03.37'ye kadar sahur yapacak.

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde cennet kapılarını (yüzüme) aç; cehennem kapılarını -yüzüme- kapat; bu günde Kur'ân okumaya beni muvaffak kıl; ey müminlerin kalplerine sükunet ve huzur indiren -Yüce Allah-!

AYET

Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı). Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder. (İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak fidye gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz (güçlüğüne rağmen) oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

Bakara, 184



HADİS

Hz. Peygamber (s.a.v), Ramazan'ın bir gecesinde namaz kıldırdı. Abu Zer (r.a): "Ey Allah'ın Resulü, gecenin kalan yarısında da bize namaz kıldırsaydınız." deyince, Hz. Peygamber (s.a.v) cevaben: "İmam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılmak, bütün geceyi ihya etmeye eş değerdir." buyurmuştur.

Tirmizi

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