Konya bugün ikinci iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Konya'da oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'İn yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Konya'da iftar ve sahur vakitleri...

Konya iftar saati kaçta? (Konya iftar vakti) 17 Mayıs 2018

Konyalılar ikinci iftara hazırlanıyor. Dün Konya'da iftar saat 20.00'da yapıldı. Bugün iftar vakti ise 20.01 olacak. Böylelikle 2. oruç da bitmiş olacak.

Konya sahur ve imsak saati kaçta? (Konya sahur vakit)

Konya'da bugün sahur 03.54'e kadar gerçekleşti. Okunan ezanın ile birlikte ikinci oruca niyet edildi. 18 Mayıs 2018 Cuma günü sahur 03.53'e kadar olacak. İmsak saat 03.52'de gerçekleşecek.

KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet takvimine göre Konya Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Konya için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır. İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ AHIRLI AKÖREN AKŞEHİR ALTINEKİN BEYŞEHİR BOZKIR CİHANBEYLİ ÇELTİK ÇUMRA DERBENT DEREBUCAK DOĞANHİSAR EMİRGAZİ EREĞLİ GÜNEYSINIR HADİM HALKAPINAR HÜYÜK ILGIN KADINHANI KARAPINAR KULU SEYDİŞEHİR TUZLUKÇU YALIHÜYÜK YUNAK GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:54 05:33 12:52 16:42 20:00 21:32 2 17.05.2018 Perşembe 03:53 05:32 12:52 16:42 20:01 21:33 3 18.05.2018 Cuma 03:52 05:31 12:52 16:42 20:02 21:34 4 19.05.2018 Cumartesi 03:51 05:30 12:53 16:42 20:03 21:35 5 20.05.2018 Pazar 03:49 05:29 12:53 16:42 20:04 21:37 6 21.05.2018 Pazartesi 03:48 05:29 12:53 16:43 20:05 21:38 7 22.05.2018 Salı 03:47 05:28 12:53 16:43 20:05 21:39 8 23.05.2018 Çarşamba 03:46 05:27 12:53 16:43 20:06 21:40 9 24.05.2018 Perşembe 03:45 05:27 12:53 16:43 20:07 21:41 10 25.05.2018 Cuma 03:44 05:26 12:53 16:44 20:08 21:43 11 26.05.2018 Cumartesi 03:43 05:26 12:53 16:44 20:09 21:44 12 27.05.2018 Pazar 03:42 05:25 12:53 16:44 20:09 21:45 13 28.05.2018 Pazartesi 03:41 05:24 12:53 16:44 20:10 21:46 14 29.05.2018 Salı 03:40 05:24 12:53 16:44 20:11 21:47 15 30.05.2018 Çarşamba 03:40 05:24 12:54 16:45 20:12 21:48 16 31.05.2018 Perşembe 03:39 05:23 12:54 16:45 20:12 21:49 17 01.06.2018 Cuma 03:38 05:23 12:54 16:45 20:13 21:50 18 02.06.2018 Cumartesi 03:37 05:22 12:54 16:45 20:14 21:51 19 03.06.2018 Pazar 03:37 05:22 12:54 16:46 20:14 21:52 20 04.06.2018 Pazartesi 03:36 05:22 12:54 16:46 20:15 21:53 21 05.06.2018 Salı 03:36 05:21 12:54 16:46 20:16 21:54 22 06.06.2018 Çarşamba 03:35 05:21 12:55 16:46 20:16 21:55 23 07.06.2018 Perşembe 03:34 05:21 12:55 16:47 20:17 21:55 24 08.06.2018 Cuma 03:34 05:21 12:55 16:47 20:17 21:56 25 09.06.2018 Cumartesi 03:34 05:21 12:55 16:47 20:18 21:57 26 10.06.2018 Pazar 03:33 05:20 12:55 16:47 20:18 21:58 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:33 05:20 12:56 16:47 20:19 21:58 28 12.06.2018 Salı 03:33 05:20 12:56 16:48 20:19 21:59 29 13.06.2018 Çarşamba 03:33 05:20 12:56 16:48 20:20 22:00 30 14.06.2018 Perşembe 03:32 05:20 12:56 16:48 20:20 22:00

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