2018 Ramazan ayı 16 Mayıs iitbariyle başladı. Konya ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Konya'da iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Konya iftar vakti.



KONYA İFTAR VAKTİ 2018



11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Konya'da iftar vakti 20:00 olarak yer almakta. Konya'da saat 20:00’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

KONYA İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Konya İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16.05.2018 03:54 05:33 12:52 16:42 20:00 21:32 17.05.2018 03:53 05:32 12:52 16:42 20:01 21:33 18.05.2018 03:52 05:31 12:52 16:42 20:02 21:34 19.05.2018 03:51 05:30 12:53 16:42 20:03 21:35 20.05.2018 03:49 05:29 12:53 16:42 20:04 21:37 21.05.2018 03:48 05:29 12:53 16:43 20:05 21:38 22.05.2018 03:47 05:28 12:53 16:43 20:05 21:39

Konya’da vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere akın etti

Konya’da 11 ayın Sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı kılmak isteyen vatandaşlar Mevlana Meydanı’na akın etti.

Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm İslam aleminde olduğu gibi Konya’da büyük sevinçle kılındı. Ezanın okunmasıyla birlikte cami içinde ve avlusunda toplanan cemaat saf tutarak namaz kıldı. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar bu huzurlu atmosferin tadını çıkardı. Yatsı ezanının okunması ile birlikte çok sayıda kişi, cami içerisinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı. Diğer taraftan kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde namazlarını icra etti.. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar Mevlana Meydanı'nda bir araya gelerek, Ramazan ayının bütün Müslüman alemine hayırlar getirmesini diledi.

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