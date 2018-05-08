Ramazan ayının başlamasına artık sayılı günler kaldı. İslam dininde oruç ibadetinin yapıldığı Ramazan ayına kısa bir süre kala Konya'da yaşayan vatandaşlar da tıpkı diğer şehirlerde yaşayan vatandaşlar gibi şehirlerinde bu yıl ilk iftarın ve ilk sahurun saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Peki Konya'da ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta? İşte detaylar...

KONYA'DA İLK İFTAR VE İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre, Konya'da bu yıl ilk sahur 15 Mayıs 2018 Salı gününü 16 Mayıs 2018 Çarşamba gününe bağlayan gece saat 03:54'te okunacak olan imsak ezanıyla birlikte tamamlanacak. Vatandaşlar, saat 03:54'ten itibaren yeme-içme işlemini bırakarak oruçlarına başlayacak. Konya'daki ilk iftar ise 16 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00'de okunacak olan akşam ezanıyla birlikte yapılacak. Akşam ezanı okunduktan sonra oruçlar açılacak ve Ramazan ayının ilk günü tamamlanacak.

TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 15.05.2018 03:56 05:33 12:52 16:41 19:59 21:30 16.05.2018 03:54 05:33 12:52 16:42 20:00 21:32 17.05.2018 03:53 05:32 12:52 16:42 20:01 21:33 18.05.2018 03:52 05:31 12:52 16:42 20:02 21:34 19.05.2018 03:51 05:30 12:53 16:42 20:03 21:35 20.05.2018 03:49 05:29 12:53 16:42 20:04 21:37 21.05.2018 03:48 05:29 12:53 16:43 20:05 21:38 22.05.2018 03:47 05:28 12:53 16:43 20:05 21:39 23.05.2018 03:46 05:27 12:53 16:43 20:06 21:40 24.05.2018 03:45 05:27 12:53 16:43 20:07 21:41 25.05.2018 03:44 05:26 12:53 16:44 20:08 21:43 26.05.2018 03:43 05:26 12:53 16:44 20:09 21:44 27.05.2018 03:42 05:25 12:53 16:44 20:09 21:45 28.05.2018 03:41 05:24 12:53 16:44 20:10 21:46 29.05.2018 03:40 05:24 12:53 16:44 20:11 21:47 30.05.2018 03:40 05:24 12:54 16:45 20:12 21:48 31.05.2018 03:39 05:23 12:54 16:45 20:12 21:49 01.06.2018 03:38 05:23 12:54 16:45 20:13 21:50 02.06.2018 03:37 05:22 12:54 16:45 20:14 21:51 03.06.2018 03:37 05:22 12:54 16:46 20:14 21:52 04.06.2018 03:36 05:22 12:54 16:46 20:15 21:53 05.06.2018 03:36 05:21 12:54 16:46 20:16 21:54 06.06.2018 03:35 05:21 12:55 16:46 20:16 21:55 07.06.2018 03:34 05:21 12:55 16:47 20:17 21:55

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