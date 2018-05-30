Konya ve Kütahya'da iftara ne kadar kaldı? Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının 15. gün orucu bugün tutuluyor. 2018 Ramazan ayının 15. orucunu tutan Konyalılar, Kütahyalılar iftar vakti için bekleyişe geçti. Peki, Konya ve Kütahya'da iftar vakti ne zaman? Konya ve Kütahya'da iftara ne kadar kaldı? İşte 2018 Konya, Kütahya iftar vakti...

KONYA, KÜTAHYA'DA İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR? (30 MAYIS ÇARŞAMBA)

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in 15. orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 30 Mayıs Çarşamba günü Konya'da iftar vakti 20.12, Kütahya'da 20.26 olarak görülüyor

KONYA, KÜTAHYA SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018 (31 MAYIS PERŞEMBE)

Ramazan ayının 15. orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 31 Mayıs Perşembe Konya'da sahur vakti (imsak) 03:39, Kütahya'da 03:40 olarak görülüyor. İmsak vakti okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 16. orucuna niyet edilecek.

KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ

KONYA Merkez İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ AHIRLI AKÖREN AKŞEHİR ALTINEKİN BEYŞEHİR BOZKIR CİHANBEYLİ ÇELTİK ÇUMRA DERBENT DEREBUCAK DOĞANHİSAR EMİRGAZİ EREĞLİ GÜNEYSINIR HADİM HALKAPINAR HÜYÜK ILGIN KADINHANI KARAPINAR KULU SEYDİŞEHİR TUZLUKÇU YALIHÜYÜK YUNAK

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:54 05:33 12:52 16:42 20:00 21:32 2 17.05.2018 Perşembe 03:53 05:32 12:52 16:42 20:01 21:33 3 18.05.2018 Cuma 03:52 05:31 12:52 16:42 20:02 21:34 4 19.05.2018 Cumartesi 03:51 05:30 12:53 16:42 20:03 21:35 5 20.05.2018 Pazar 03:49 05:29 12:53 16:42 20:04 21:37 6 21.05.2018 Pazartesi 03:48 05:29 12:53 16:43 20:05 21:38 7 22.05.2018 Salı 03:47 05:28 12:53 16:43 20:05 21:39 8 23.05.2018 Çarşamba 03:46 05:27 12:53 16:43 20:06 21:40 9 24.05.2018 Perşembe 03:45 05:27 12:53 16:43 20:07 21:41 10 25.05.2018 Cuma 03:44 05:26 12:53 16:44 20:08 21:43 11 26.05.2018 Cumartesi 03:43 05:26 12:53 16:44 20:09 21:44 12 27.05.2018 Pazar 03:42 05:25 12:53 16:44 20:09 21:45 13 28.05.2018 Pazartesi 03:41 05:24 12:53 16:44 20:10 21:46 14 29.05.2018 Salı 03:40 05:24 12:53 16:44 20:11 21:47 15 30.05.2018 Çarşamba 03:40 05:24 12:54 16:45 20:12 21:48 16 31.05.2018 Perşembe 03:39 05:23 12:54 16:45 20:12 21:49 17 01.06.2018 Cuma 03:38 05:23 12:54 16:45 20:13 21:50 18 02.06.2018 Cumartesi 03:37 05:22 12:54 16:45 20:14 21:51 19 03.06.2018 Pazar 03:37 05:22 12:54 16:46 20:14 21:52 20 04.06.2018 Pazartesi 03:36 05:22 12:54 16:46 20:15 21:53 21 05.06.2018 Salı 03:36 05:21 12:54 16:46 20:16 21:54 22 06.06.2018 Çarşamba 03:35 05:21 12:55 16:46 20:16 21:55 23 07.06.2018 Perşembe 03:34 05:21 12:55 16:47 20:17 21:55 24 08.06.2018 Cuma 03:34 05:21 12:55 16:47 20:17 21:56 25 09.06.2018 Cumartesi 03:34 05:21 12:55 16:47 20:18 21:57 26 10.06.2018 Pazar 03:33 05:20 12:55 16:47 20:18 21:58 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:33 05:20 12:56 16:47 20:19 21:58 28 12.06.2018 Salı 03:33 05:20 12:56 16:48 20:19 21:59 29 13.06.2018 Çarşamba 03:33 05:20 12:56 16:48 20:20 22:00 30 14.06.2018 Perşembe 03:32 05:20 12:56 16:48 20:20 22:00

KÜTAHYA RAMAZAN İMSAKİYESİ

KÜTAHYA Merkez İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ ALTINTAŞ ASLANAPA ÇAVDARHİSAR DOMANİÇ DUMLUPINAR EMET GEDİZ HİSARCIK PAZARLAR SİMAV ŞAPHANE TAVŞANLI GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:57 05:39 13:02 16:54 20:14 21:49 2 17.05.2018 Perşembe 03:55 05:38 13:03 16:55 20:15 21:50 3 18.05.2018 Cuma 03:54 05:37 13:03 16:55 20:16 21:52 4 19.05.2018 Cumartesi 03:53 05:36 13:03 16:55 20:17 21:53 5 20.05.2018 Pazar 03:51 05:35 13:03 16:55 20:18 21:54 6 21.05.2018 Pazartesi 03:50 05:35 13:03 16:56 20:19 21:56 7 22.05.2018 Salı 03:49 05:34 13:03 16:56 20:20 21:57 8 23.05.2018 Çarşamba 03:48 05:33 13:03 16:56 20:20 21:58 9 24.05.2018 Perşembe 03:47 05:33 13:03 16:56 20:21 22:00 10 25.05.2018 Cuma 03:45 05:32 13:03 16:57 20:22 22:01 11 26.05.2018 Cumartesi 03:44 05:31 13:03 16:57 20:23 22:02 12 27.05.2018 Pazar 03:43 05:31 13:03 16:57 20:24 22:03 13 28.05.2018 Pazartesi 03:42 05:30 13:03 16:57 20:24 22:05 14 29.05.2018 Salı 03:41 05:30 13:03 16:58 20:25 22:06 15 30.05.2018 Çarşamba 03:40 05:29 13:04 16:58 20:26 22:07 16 31.05.2018 Perşembe 03:40 05:29 13:04 16:58 20:27 22:08 17 01.06.2018 Cuma 03:39 05:28 13:04 16:58 20:28 22:09 18 02.06.2018 Cumartesi 03:38 05:28 13:04 16:59 20:28 22:10 19 03.06.2018 Pazar 03:37 05:28 13:04 16:59 20:29 22:11 20 04.06.2018 Pazartesi 03:36 05:27 13:04 16:59 20:30 22:12 21 05.06.2018 Salı 03:36 05:27 13:05 16:59 20:30 22:13 22 06.06.2018 Çarşamba 03:35 05:27 13:05 17:00 20:31 22:14 23 07.06.2018 Perşembe 03:35 05:26 13:05 17:00 20:31 22:15 24 08.06.2018 Cuma 03:34 05:26 13:05 17:00 20:32 22:16 25 09.06.2018 Cumartesi 03:34 05:26 13:05 17:00 20:33 22:16 26 10.06.2018 Pazar 03:33 05:26 13:05 17:01 20:33 22:17 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:33 05:26 13:06 17:01 20:34 22:18 28 12.06.2018 Salı 03:33 05:26 13:06 17:01 20:34 22:19 29 13.06.2018 Çarşamba 03:32 05:26 13:06 17:01 20:35 22:19 30 14.06.2018 Perşembe 03:32 05:26 13:06 17:02 20:35 22:20

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