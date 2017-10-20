Konyaspor: 0 - Salzburg: 2 | MAÇ SONUCU

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki üçüncü maçında konuk ettiği Avusturya temsilcisi Salzburg'a 2-0 mağlup oldu.

Mücadelenin henüz 5. dakikasında Salzburg 1-0 öne geçti: Sol kanatta topla buluşan Andreas Ulmer, son çizgiye indikten sonra yerden pasını altıpasa yakın bir bölgede bulunan Fredrik Gulbrandsen'e gönderdi. Gulbrandsen'in gelişine çektiği şutta top ağlarımızla buluştu. İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

80. dakikada Salzburg, kaleci Serkan'ın büyük hatasında Dabbur'un attığı golle farkı 2'ye çıkardı: Ceza sahası içerisinde riskli hareketlerde bulunan Serkan Kırıntılı, topu Takumi Minamino'ya kaptırdı. Minamino hiç bekletmeden pasını bomboş pozisyonda bulunan Munas Dabbur'a gönderdi. Dabbur'un gelişine çektiği şut ağlarımızla buluştu.

Mücadele 2-0 Salzburg'un üstünlüğü ile sona erdi. Konyaspor tribünleri yönetimi istifaya davet etti.

I Grubu'nun üçüncü haftasındaki diğer maçta ise Marsilya evinde Vitoria'yı 2-1 yendi.

Bu sonucun ardından 7 puana yükselen Salzburg gruptaki liderliğini sürdürdü. Marsilya 6 puanla ikinci sırada, Konyaspor ise 3 puanla 3. sırada yer aldı. Grupta 1 puanı bulunan Vitoria ise son sırada bulunuyor.

Ligde dördüncü hafta karşılaşmaları, Salzburg ile Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes ile Olympique Marsilya arasında 2 Kasım'da oynanacak.

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KONYASPOR: 0 - SALZBURG: 2

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin (İngiltere)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Mehdi Baurabia, Jonsson (Dk. 71 Ali Çamdalı), Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana (Dk. 76 Ezekiel), ​​Eze (Dk. 61 Musa Araz)

SALZBURG: Walke, Lainer, Miranda, Caleta-Car, Ulmer, Haidara (Dk. 78 Minamino), Wolf (Dk. 71 Schlager), Samassekou, Berisha, Gulbrandsen (Dk. 86 Rzatkowski), Dabbur

GOLLER: Dk. 5 Gulbrandsen, Dk 80 Dabbur (Salzburg)

SARI KARTLAR: Dk. 52 Jonsson (Atiker Konyaspor), Dk. 56 Lainer (Salzburg)





Konyaspor - Salzburg











































Konyaspor - Salzburg

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

5. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ulmer'in pasında, ceza alanı içinde Gulbrandsen'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

12. dakikada Milosevic'in ceza yayı üzerinden pasıyla topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

23. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan ortasında, iyi yükselen Eze'nin kafa vuruşunda, top auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

46. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Walke'de kaldı.

60. dakikada Samassekou'nun pasında, ceza sahasında topla buluşan Berisha'nın yerden şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı.

80. dakikada Avusturya temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Ferhat Öztorun'un geri pasında topu kontrol etmekte zorlanan kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı Minamino'ya kaptırdı. Bu oyuncunun pasında Dabbur, topu filelere gönderdi: 0-2.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 9. MAÇ

Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 9 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken, 7 karşılaşmada yenildi. Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.

Konyaspor'un Avrupa kupalarında geride kalan 8 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

2016-2017 sezonu:

Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1

Gent-Konyaspor: 2-0

Konyaspor-Braga: 1-1

Braga-Konyaspor: 3-1

Shakhtar Donetsk-Konyaspor: 4-0

Konyaspor-Gent: 0-1

2017-2018 sezonu:

Marsilya-Konyaspor: 1-0

Konyaspor-Vitoria: 2-1

Konyaspor- Salzburg: 2-0

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk eden Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'de son oynanan Galatasaray maçının ilk 11'ine göre bir değişiklik yaptı.



Akçay, ligde oynanan Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen futbolculardan Musa Araz'ın yerine Ferhat Öztorun'u sahaya sürdü. Tribünlerin büyük bölümü dolarken, Salzburg taraftarına ayrılan bölümde ise yaklaşık 50 Avusturyalı futbolseverin yer aldığı gözlendi. Basın mensupları da maça yoğun ilgi gösterirken, 17'si yabancı olmak üzere toplam 105 medya çalışanı karşılaşmaya akredite oldu.



Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları da karşılaşmayı Konyaspor Kulübünün yöneticileriyle locadan izledi. Öte yandan Atiker Konyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde bir grup taraftarın saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu, maçı Galatasaray formasıyla tribünden takip etti.



GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

Konyaspor Salzburg maçı canlı izle

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