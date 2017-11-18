Konyaspor Antalyaspor maçı dakika dakika özeti Konyaspor Antalyaspor maç sonucu

Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor, Antalyaspor'u ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın son dakikalarında heyecan fırtınası vardı.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KONYASPOR- ANTALYASPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Ev sahibi ekip, ikinci yarının ortalarında rakip kaleye kurduğu baskıda birçok pozisyon üretti. Yeşil-beyazlılar skoru ise ancak 75. dakikada değiştirebildi. Sağ taraftan gelişen atakta Nejc Skubic'in pasında topla buluşan Moryke Fofana, yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Antalyaspor'da mücadelenin sonlarında tecrübeli golcu Samuel Eto'o sahne aldı. 85. dakikada Deniz Kadah'ın pasında topla buluşan Kamerunlu yıldız, Serkan Kırıntılı'yı mağlup ederek skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi. Konyaspor bu skorla puanını 11'e yükseltirken Antalyaspor 13 puanda kaldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Ali Turan, Ferhat Öztorun, Bourabia, Ali Çamdalı, Milosevic, Musa Araz (Dk. 63 Eze), Ömer Ali Şahiner (Dk. 80 Hadziahmetovic), Ezekiel (Dk. 51 Fofana)

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Chico, Diego, Samir Nasri, Vainqueur (Dk. 68 Yekta Kurtuluş), Sakıb Aytaç, Harun Alpsoy (Dk. 78 Menez), Maicon (Dk. 61 El Kabir), Deniz Kadah, Eto'o

Goller: Dk. 75 Fofana (Atiker Konyaspor), Dk. 85 Eto'o (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Vainqueur, Dk. 87 Chico (Antalyaspor), Dk. 30 Ali Çamdalı, Dk. 90 Fofana (Atiker Konyaspor)

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