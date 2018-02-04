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Lider Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'a takıldı... Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir'in golünü 36. dakikada Emmanuel Adebayor kaydetti: Orta alandan Emre Belözoğlu'nun attığı uzun pasla topla buluşan Emmanuel Adebayor kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti. Kaleciden seken topu takip eden Togolu golcü, altıpas içinde tekrar dokunuşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

ASKER SELAMI VERDİ

Adebayor, Atiker Konyaspor maçının 36'ncı dakikasında attığı gol sonrası tribünlere dönerek asker selamı verdi. İstanbul ekibinin taraftarları da Adebayor'un bu hareketine asker selamıyla karşılık verdi.

Konyaspor, karşılaşmanın 90+3. dakikasında Sukubic'in attığı golle skoru eşitledi.

90+4. dakikada Emre Belözoğlu direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Tecrübeli futbolcu ligin 21. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

90+5. dakikada ise Orkan Çınar'ın kullandığı frikikte top direkten döndü. Genç futbolcu bu pozisyon sonrası gözyaşlarını tutamadı.

4 maç sonra puan kaybeden Turuncu-Lacivertliler, 43 puana yükseldi... Ligde oynadığı son 5 maçını kazanamayan ve ateş hattında bulunan Konyaspor ise puanını 17 yaptı.

Galatasaray bugün deplasmanda Sivasspor'u yenmesi halinde zirvenin yeni sahibi olacak.

Ayrıntılar birazdan...

— Habertürk Spor (@HTSpor) February 4, 2018

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