AA'da yer alan habere göre Ahmet Baydar, yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor'la oynadıkları karşılaşmaya ilişkin, çok net pozisyonlar üretmelerine rağmen ikinci golü bulamadıklarını söyledi.
İkinci golü bulamadıkları için maçın biraz stresli geçtiğini ifade eden Baydar, "Önemli olan galibiyetti ve bu karşılaşmadan üç puan alarak hedefimize bir adım daha yaklaştık. Şimdi önümüzde sadece bir 90 dakika daha var. Göztepe engelini aştığımız takdirde büyük ölçüde Süper Lig'de yolumuza devam edeceğimizi ilan edebiliriz." diye konuştu.
Atiker Konyaspor'un özellikle kendi evinde ve taraftarı karşısında üst düzey futbol oynayan, motivasyonu ve konsantrasyonu yüksek bir takım olduğunu vurgulayan Baydar, şunları söyledi:
"Dolayısıyla geriye dönüp baktığımızda kendi sahamızda bugün şampiyonluğu kovalayan bütün takımlara kök söktürdüğümüzü görüyoruz. İçeride kolay kolay bileği bükülmeyen bir ekibiz. Futbolcularımızın Karabük karşısında ortaya koydukları performans o gün için bize üç puanı getirdi ancak Göztepe maçında hem oyun kalitesi hem de üç puan arzusuyla bu mücadelenin katbekat üzerine çıkacaklardır. Göztepe maçının bizim için ne denli önemli olduğunun onlar da farkında. Coşkulu bir taraftar karşısında neler yapabildiklerini hepimiz biliyoruz. Bu hafta cumartesi akşamı da 40 bin civarında bir taraftar topluluğu karşısında galip gelerek ateş çemberinden tamamen çıkmak istiyoruz."
Baydar, Göztepe takımının iyi ve tecrübeli futbolculara sahip olduğunu vurgulayarak, "Onların da hedefleri var ve bunun için kazanmak isteyeceklerdir. Ancak bizim üç puana daha çok ihtiyacımız var ve bunu taraftarımızın desteği, futbolcularımızın inancıyla puan hanemize yazdıracağımıza eminiz." değerlendirmesinde bulundu.
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