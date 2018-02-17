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VOLKAN’A PENALTI VERİLMELİYDİ

90+7’de Beşiktaş ceza alanı içerisinde Caner’in Volkan Şen’e yaptığı müdahalede her ne kadar topla oynama niyeti varsa da Volkan’ı net bir şekilde düşürmesine ve avantajını kaybetmeye sebebiyet veriyor. Hakem burada bir penaltıya hükmetmeliydi. Ancak Alper Ulusoy oyunu devam ettirdi ve maçı bitirdi.