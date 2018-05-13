Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanını 36'e yükselten Atiker Konyaspor, maçın ardından kümede kalmak için Osmanlıspor-Beşiktaş maçının skorunu beklemeye başladı. Yeşil beyazlılar bu akşam oynanan ve Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe maçını beklemeden ikili averajla ligde kalmayı garantiledi. Yeşil beyazlılar ligde kalmanın mutluluğunu yaşarken, takım kaptanı Ali Turan sosyal meyda hesabında, 'Çok şükür' yazısını paylaştı.

— Ali Turan (@alituran38) May 13, 2018