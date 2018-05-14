Konyaspor'un ligde kalmayı garantilemesinin ardından Kon TV spikeri gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'in 33. haftasında; Aytemiz Alanyaspor'un Sivasspor ile berabere kalması, Beşiktaş'ın ise Osmanlıspor'u yenmesi sonrasında Atiker Konyaspor ligde kalmayı garantiledi. Bu anlarda duygularına hakim olamayan Konyaspor'un yayın organı Kon TV Spikeri Mustafa Durmuş, ekran önünde hüngür hüngür ağladı.