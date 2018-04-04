''Yediden yetmişe herkesin desteğine ihtiyacımız var''

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Sivasspor ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.

Demir Grup Sivasspor maçında sahada futbolcuların, tribünde taraftarların birlik beraberlik içinde olmasıyla istedikleri sonucu elde edeceklerine inandığını ifade eden Baydar, şunları kaydetti:

"Bunun için, bu şehirde yaşayan 7'den 77'ye herkesin desteğine ihtiyacımız olacak. İnşallah bu karşılaşmayı 3 puanla kapatıp sonraki maçlarımızda motivasyonumuzu daha da artırarak, hedefimize ulaşacağız. Sivasspor maçında, tribünlerdeki taraftar desteğini artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda kısa vadede sonuç alacağımız bazı girişimlerde bulunduk. Bu çabaların karşılığını ivedi olarak alacağımızı düşünüyoruz. Takımımız puan sıralamasında bulunduğu yerden çıkabilecek güce sahip. Ancak futbolcularımızın bu zorlu müsabakada her zamankinden daha çok itici güce ihtiyaçları olacak. Bu vesileyle bizim için sezonun en kritik maçlarından biri olan Demir Grup Sivasspor maçına bütün taraftarlarımızı davet ediyoruz. Bu pazar saat 13.30'da gelin, kulübümüze destek olun. Takımımızın başarısına tribünlerde yerinizi alarak katkı sağlayın."

Atiker Konyaspor, 27 haftası geride kalan Süper Lig'de 25 puanla 17. sırada bulunuyor.