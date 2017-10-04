Konyaspor eski başkanı Ahmet Şan hakkında istenen ceza belli oldu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, eski Konyaspor Başkanı Ahmet Şan hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 18 sayfalık iddianamede, şüpheli Ahmet Şan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, "ByLock" tespit raporunun da deliller arasında yer aldığı belirtildi.

Şan'ın ifadesinde, "ByLock"u kendisinin yüklemediğini ve kullanmadığını savunduğu öğrenildi.

FETÖ soruşturması kapsamında, 21 Ağustos'ta "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan Şan, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda cep telefonu ile bilgisayarına el konulmuştu.

Şan, 22 Ağustos'ta kulüp başkanlığından istifa etmişti.