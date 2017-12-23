Süper Lig'de şampiyonluk yarışı soluk soluğa sürüyor. Ligde son 5 maçını kazanan Fenerbahçe, 17.hafta karşılaşmasında Konyaspor'un konuğu oluyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'de tek hedef Konyaspor deplasmanından galibiyetle dönmek. Mehmet Özdilek yönetimindeki Atiker Konyaspor'da da tek hedef ligin ilk yarısını galibiyetle kapatarak kötü gidişe dur demek. Süper Lig'i heyecanla takip eden birçok taraftar Konyaspor - Fenerbahçe maçını kaçırmak istemiyor. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte zorlu Konyaspor - Fenerbahçe maçının tüm detayları...

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan ve ligde oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısında oynayacağı son karşılaşmada Konyaspor'u da devirerek devreye kayıpsız girmek istiyor. Lige çok kötü başlayan Fenerbahçe, ligde liderin 11 puan gerisine kadar düşmüştü. Osmanlıspor maçında alınan beraberlikten sonra adeta şaha kalkan sarı-lacivertliler, ligde 2'nci sıraya kadar yükseldi. 33 puanlı Başakşehir'in 1 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Konyaspor'u da devirerek zirveyi ele geçirmek istiyor. Atiker Konyaspor ise, 2017-2018 sezonunda istediği sonuçları alamadı. Sezona Mustafa Reşit Akçay yönetiminde başlayan Konyaspor'da alınan kötü şonuçlar sonrası Akçay ile yollar ayrıldı. Teknik direktör koltuğuna genç teknik adam Mehmet Özdilek getirildi. Ligde kötü gidişe dur demek isteyen Özdilek'in öğrencileri evinde oynayacakları karşılaşmada ligin ilk yarısını moral depolayarak kapatmak istiyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan Konyaspor - Fenerbahçe maçı bugün, saat 19.30'da başlayacak. Kritik mücadelede deneyimli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise, Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Konyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve detayları anbean haberturk.com'da olacak.

FENERBAHÇE İLK DEVREYİ LİDER BİTİRMEK İSTİYOR

Ligde 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 hafta sonunda 32 puan toplayan Fenerbahçe, 32 puanlı ezeli rakibi Galatasaray'ın averajla bir basamak üstünde 2'nci sırada bulunuyor. Ligde ilk 11 haftada 16 puan kaybeden Fenerbahçe'de, Osmanlıspor maçında alınan beraberlik adeta milat oldu. Sarı lacivertli ekipte, karşılaşma sonrasında istifa sinyali veren Aykur Kocaman'a yönetimden büyük bir destek gelmiş ve Kocaman kararından vazgeçerek takımın başına dönmüştü. Geri dönüşü sonrasında, Ozan Tufan'ı yedeğe çeken Kocaman, ortasahada Topal - Josef ikilisine görev vermeye başladı. Topal'ın defansif yönüyle, defans zafiyetini gidermeyi başaran Kocaman, Valbuena'nın sakatlığı sonrası Atıf'ı ilk 11'e monte etti. Atıf'ın, başarılı performansı sonrası Valbuena'yı hamle gücü olarak kullanmaya başlayan Kocaman, bu süreçte çıkılan Sivas, Antalya, Kasımpaşa, Bursa ve Karabük maçlarında 5'te 5 yapmayı başardı. Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in puan kayıplarını fırsata çeviren Fenerbahçe, 16'ncı hafta itibarı ile ligde 2'nci sıraya yükseldi. Fenerbahçe, bugün oynanacak ilk yarının son maçında Konyaspor deplasmanından galibiyetle döndüğü takdirde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu ele geçirecek. Başakşehir'in olası bir puan kaybında ise sarı lacivertliler ilk devreyi lider bitirecek.

KOCAMAN, KADRO KURMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Janssen, Alper ve Mehmet Ekici'nin yanı sıra cezalı durumda olan Skrtel, Şener ve Neustadter'in yokluğunda Aykut Kocaman'ın defans hattında kuracağı kadro merak konusu. Son zamanlarda iyi bir ikili olan Skrtel ve Neustadter'in yokluğunda Kocaman'ın Mehmet Topal ve Luis Neto ikilisine şans vermesi beklenirken, Şener'in yerine ise sakatlıktan yeni kurtulan Isla'nın forma giymesi bekleniyor.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LER

ATİKER KONYASPOR: Serkan- Skubic, Selim, Filipovic, Ferhat, Jonsson, Moke, Ömer Ali, Mehd, Milosevic, Ezekıel

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Luis Neto, Josef de Souza, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Atıf, Giuliano, Soldado

SAKATLAR VE CEZALILAR

İki takımda da sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle oynayamayacak oyuncular can sıkıyor. İşte Konyaspor ve Fenerbahçe'de sakatlıkları veya cezaları yüzünden oynayamayacak olan futbolcular;

ATİKER KONYASPOR

SAKATLAR: Ali Çamdalı, Evouna, Hadziahmetovic, Traore, Eren, Volkan

CEZALILAR: YOK

FENERBAHÇE

SAKATLAR: Mehmet Ekici, Vincent Janssen, Van Persie, İsmail Köybaşı

CEZALILAR: Şener Özbayraklı, Martin Skertel, Roman Neustadter

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇININ BİLET FİYATLARI

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçının biletlerine taraftarlar adeta hücum etti. Büyük ilgi gören biletlerin fiyatları şöyle;

Medaş Batı Alt Tribünü: 125 TL



Medaş Batı Üst Tribünü: 100 TL

Spor Toto Doğu Alt Tribünü: 75 TL



Spor Toto Doğu Üst Tribünü: 65 TL



Kule Site Kuzey Alt/Üst Tribünü: 65 TL



Konya Çimento Güney Alt/Üst Tribünü: 65 TL



Misafir Takım Tribünü: 84.5 TL

FENERBAHÇE, KONYA'DA COŞKUYLA KARŞILANDI

Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım eşliğindeki kafile, dün akşam saatlerinde özel uçakla Konya'ya geldi. Sarı-lacivertli takımı havalimanında coşkulu bir taraftar karşıladı. Teknik direktör Aykut Kocaman'a, Fenerbahçe Taraftarlar Derneği tarafından çiçek hediye edildi. Taraftarın yaktığı meşaleler nedeniyle oluşan yoğun dumanın havalimanın içini de sarması üzerine futbolculardan ve yöneticilerden bazıları güçlükle otobüse binebildi. Kafile, havalimanından ayrılırken bazı taraftar 'Ali Koç başkan, Fenerbahçeşampiyon' diye tezahürat yaptı. Sarı-lacivertli ekip, havalimanından ayrılıp, kamp yapacağı otele geçti.

AYKUT KOCAMAN'IN "SUNİ FARK" SÖYLEMİ ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, Galatasaray ile aralarında bulunan 8 puan farkın suni olduğunu belirtmişti. Kocaman, "kapasitelerini şimdi göreceğiz. Galatasaray, ligi büyük ihtimalle üstte bitirecek 4 takımla oynayacak. Aynı şekilde giderlerse o zaman saygı duyacağız. demişti. Kocaman'ın 8 puan gerideyken yaptığı bu açıklama haftalarca kamuoyunda büyük tartışmalara sahne olmuştu.

KOCAMAN İÇİN DUYGUSAL KARŞILAŞMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski takımı Atiker Konyaspor'a karşı ayrıldıktan sonra ilk kez rakip olacak.

Konya temsilcisinde 3 sezon görev yapan Kocaman, yeşil-beyazlı kulübe tarihinde ilkleri yaşattı. Konyaspor, Kocaman yönetiminde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu.

Kocaman, geçen sezonun bitmesiyle Fenerbahçe'nin başına geçmişti.

KONYASPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA OYNANAN MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR

Fenerbahçe 2 - 3 Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2 - 0 Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor 0 - 3 Fenerbahçe

Atiker Konyaspor 2 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1 - 0 Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2 - 1 Atiker Konyaspor

Fenerbahçe 2 - 1 Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor 3 - 2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2 - 0 Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor 1 - 4 Fenerbahçe

Fenerbahçe 4 - 2 Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor 1 - 2 Fenerbahçe

Atiker Konyaspor 1 - 4 Fenerbahçe

Fenerbahçe 4 - 1 Atiker Konyaspor

Fenerbahçe 3 - 0 Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 5 - 0 Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor 2 - 4 Fenerbahçe

Atiker Konyaspor 4 - 2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3 - 0 Atiker Konyaspor

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STADYUMU'NUN KONUMU

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