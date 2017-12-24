FAİK ÇETİN | ''HOCADAN FREN''

Devreyi galibiyetle kapatma hatta ilk yarıyı lider bitirme hesapları içindeki Fenerbahçe, Konya maçına çok eksikle yakalanmıştı. Defansın tamamı değişmiş, Josef de Souza stopere monte edilmişti. Aykut Kocaman, Soldado ve Fernandoa’yu yanına oturtup maça santrforsuz çıkmıştı. Kulübede Alper Potuk ve Ozan Tufan varken genç Oğuz Kağan’ı orta alanda görevlendirerek ne mesaj veriyordu, anlayamadık! Gençlere karşı değiliz ama Oğuz Kağan’ın bu maçta sahaya sürülmesi doğru zaman mıydı, tartışılır!

Santrforsuz Fenerbahçe, oyunun ilk bölümünde çok bocaladı. Konyaspor da haddini bilerek çok adamla savunmada kalıp, hücumu ani ataklarla düşündü. İki tarafın da birbirinden çekinerek oynadığı ilk 45 dakikada, Volkan Demirel ve Serkan Kırıntılı’nın kurtardıkları birer pozisyon vardı. Yani top kale önlerine çok yaklaşmadı. Fenerbahçe’de yine atakların çıkış noktası Valbuena’ydı. Ama ona ilk yarıda Dirar, Aatif ve Giuliano pek ayak uyduramadılar.

Oyunun ikinci bölümünde Aykut Kocaman kendini tekzip edercesine Oğuz Kağan’ı dışarı alıp, Soldado’yu sahaya sürdü. Josef de Souza da orta alana kaydırıldı.

Fenerbahçe’nin rakip kale önünde daha çok gözüktüğü dakikalarda sürpriz bir gol Konya’dan geldi. Isla’nın asisti (!) ile Ömer Ali Şahin takımını öne geçirdi. Şok gol, ev sahibini cesaretlendirdi. Aykut Kocaman’ın bir diğer hamlesi Aatif-Alper değişikliği oldu. Bu değişikliğin hemen ardından duran top ustası Valbuena’nın nefis ve adrese teslim korner atışında yine Mehmet Topal kafayı vurdu ve skora denge geldi.

Bu golden sonra Fenerbahçe yüklendi, Konyaspor direndi. Maça santrforsuz başlayan Aykut Kocaman, son 5 dakikaya girilirken, ikinci santrfor Fernandao’yu hatırladı. Ama çok geç karar verdiğinin farkında değildi. Beşiktaş’ın kaybettiği, rakip Konya’nın beraberliğe razı olduğu bir oyunu kazanamayan Fenerbahçe, kısacası ligin son haftasında ‘Kocaman bir fren’ yaptı.

VALBUENA’SIZ OLMAZ

Aykut Kocaman, yatsın kalksın Valbuena’ya dua etsin. İddia ediyorum, onsuz F.Bahçe hiçbir maçta sonuç alamaz!

DIRAR’IN TORPİLİ KİM?

Hayret ediyorum geldiği günden beri büyük katkı sağlayamayan Dirar hiç yedek kalmıyor. Torpili kim, merak ediyorum!

BÜLENT YAVUZ | ''AYDINUS HATA YAPMADI''

Süper Lig’de ilk devre biterken tecrübeli hakemler kritik maçlarda sahne aldı. Bunlardan biri de Fırat Aydınus’tu. Aydınus, Konya’daki soğuk hava ve kar yağışına rağmen fizik kondisyon olarak zorlanmadı. Ağır sahaya rağmen avantaj kuralına da riayet ederek maçın mücadele açışından seyir zevkini güzelleştirdi. Tartışılacak ya da “Burada hata yaptı” diyeceğimiz bir pozisyon yoktu.

Ancak ilk devre oynanarken, Ali Turan ceza alanı içerisinde Giuliano’ya bir el hareketinde bulunuyor. “İtiyor” desen, iteleme değil. “Çekiyor” desen çekme değil. Hakem de “Burada bir şey yok” diyerek oyunu devam ettirdi. Bana göre de doğru olanı yaptı. Maçın kalan bölümünde başka da kayda değer hiçbir pozisyon yoktu.

İBRAHİM YILDIZ | ''BÜYÜK YANLIŞ''

Son haftaların başarılı takımı Fenerbahçe, A.Konyaspor karşısında istediği 3 puanı alamadı. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın fantastik düşünceleri ve kadro seçimi, kaybedilen 3 puanın tek nedeniydi.

Sarı-Lacivertliler dün akşam oynanan karşılaşmada savunma sorunu ile karşı karşıyaydı. Şener, Skrtel, Neustadter cezalıydılar. İsmail de sakat olunca, Aykut Kocaman doğal olarak farklı bir dizilişle takımını kurgulamıştı. Genç Oğuz Kaan ilk 11’de sahadaydı. Üstelik, santrforu olmayan bir Fenerbahçe vardı dün A.Konyaspor karşısında...

Kocaman’ın elinde kenarda oturan iki golcü vardı. Sahada olması gereken iki golcü. Bir de 18 yaşındaki genç Oğuz Kaan’ın oynaması. Genç oyuncuların forma giymesi sonuna kadar doğru bir karar, destekliyoruz. Ancak deplasmanda oynanan zor bir karşılaşmada Oğuz Kaan’ı oynatmak doğru mu?

Kocaman için bu maçın ayrı bir önemi vardı. Daha önce 3 sezon çalıştırdığı A.Konyaspor’u Avrupa kupalarına taşımış, iyi bir takım yaratmıştı. Türkiye Kupası’nı ilk kez kazanan Konyaspor, bu başarıyı da Kocaman ile elde etmişti. Kendi kurduğu ekibe karşı neler yapması gerektiğini iyi biliyordu. Buna rağmen, gerekli önlemlerini alamadığı gibi elindeki kadroyu iyi kullanamadı.

Ancak maçın son bölümünde aklı başına geldi! Gerekli değişiklikleri yaptı. Oyun da tümden değişti. İlk 45 dakikayı çöpe atan Kocaman, geceyle gündüz kadar farklı bir oyun yapısıyla ikinci yarıya çıktı...

Maçın ilk yarısı heyecansız ve temposuzdu. İlk 20 dakika topla daha çok oynayan ev sahibi takım oldu. Fenerbahçe sahasından çıkmakta zorlandı. Top kayıpları çok fazlaydı. Oyunu ileri taşıyacak pas trafiği yapılamadı. 45 dakika süresince iki kez rakip ceza sahasında pozisyon bulan Sarı-Lacivertlilerin oyun mantığı yadırgandı...

Soldado’nun oyuna girmesi maçı görünür biçimde değiştirdi. Topa daha çok sahip olan, pas yapan, dikine oynayan bir Fenerbahçe vardı sahada. Her şey iyi giderken, Isla’nın büyük hatası sonucu A.Konyaspor golü buldu. Mehmet Topal’ın korner topunu iyi takip ederek beraberlik golünü atması krizi çabuk önledi...

İlk yarının aksine daha hızlı ve mücadele gücü yüksek tempolu bir maç izledik. F.Bahçeli oyuncular soğuk ve yağışa rağmen fizik olarak düşmediler. Tek sorun, rakip ceza alanı içinde beceriksizdiler. Şut sayısı azdı. Son dakikalardaki fırsatlar büyük şanssızlıktı...

VALBUENA ÇOK ÇALIŞTI

Fransız futbolcu, top tekniğini iyi kullandı. Ne yaptığını bilen tek oyuncuydu. Arkadaşlarını yönlendirdi. Çok çalıştı. Takımın en etkilisiydi.

KOCAMAN’IN HATASI

Sahaya forvetsiz çıkarak büyük risk aldı. Hatasını ikinci yarı düzeltti. Son dakikalarda çift santrforu denemesi tutarsızlığının en büyük göstergesi oldu.

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