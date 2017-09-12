Konyaspor, Fransa'ya gitti

Atiker Konyaspor Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başında zor geçecek bir müsabakaya gittiklerini belirtti.

Olympique Marsilya maçının kendileri için önemli bir sınav olacağını ifade eden Akçay, "Kendimizi test etme açısından önemli bir maç. Sezon başından bu tarafa toparlanmaya çalışıyoruz. Transferlerimizi ve eski oyuncularımızı bir araya getirerek yeni bir takım oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu maç, yol almamızı kısaltacak veya kendimizi daha farklı açılardan görmemizi sağlayacak bir karşılaşma. Umarım düşündüğümüz gibi gelişir. Beklentimiz iyi bir futbol oynamak." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekip, açıklamanın ardından, 20 futbolcunun katıldığı kafileyle Marsilya'ya hareket etti.

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