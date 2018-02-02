ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

ATİKER KONYASPOR: Carlgren, Skubic, Moke (Dk. 57 Filipovic), Selim Ay, Eren Albayrak, Hadziahmetovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 57 Jahovic), Bourabia, Musa Araz (Dk. 79 Fofana), Orkan Çınar

GALATASARAY: Eray İşcan, Linnes, Koray Günter, Serdar Aziz, Hakan Balta (Dk.71 Latovlevici), Belhanda, Donk, Selçuk İnan, Yasin Öztekin (Dk. 78 Rodrigues), Eren Derdiyok (Dk. 62 Gomis), Sinan Gümüş

GOLLER: Dk. 40 Linnes (kendi kalesine), Dk. 90+1 Jahovic (Atiker Konyaspor), Dk. 50 Sinan Gümüş, Dk. 54 Serdar Aziz (Galatasaray)

SARI KART: Dk. 58 Selim Ay (Atiker Konyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final ilk maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Tamamen dolu tribünler önünde oynanan maça Konyaspor hızlı başladı ve maçın 40. dakikasında Galatasaraylı Linnes'in kendi kalesine attığı gol sonrasında durumu 1-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirleyen gol oldu.

KUPA GOLCÜSÜ SİNAN YİNE SAHNEYE ÇIKTI!

İkinci yarıya başlarken skora rağmen değişiklik yapmayan Fatih Terim'in bu kararı, Galatasaray'ın lehine döndü ve dakikalar 50'yi gösterdiğinde Sinan Gümüş, Belhanda'nın asistinde topu ağlara gönderdi ve maçta durum 1-1 oldu. Bu golün 5 dakika sonrasında Selçuk İnan'ın pasında topu ağlara gönderen Serdar Aziz, takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol Serdar Aziz'in Galatasaray formasıyla attığı ilk gol oldu.

JAHOVIC İLK MAÇINDA ATTI!

Bu golün ardından ataklarına devam eden Konyaspor beraberlik golü için 90+1. dakikayı bekledi ve bu dakikanın içinde Konyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic sahneye çıktı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Eren Albayrak'ın ortasında, altıpas üzerinde topla buluşan Musa Araz'ın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

12'nci dakikada Linnes'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eren Derdiyoduk'un yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

31'inci dakikada Eren Derdiyok'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yasin Öztekin'in şutunu kaleci Calgren kurtardı.

40'ıncı dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Orkan Çınar geçti. Orkan Çınar'ın ortasında, Eray İşcan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, altıpas üzerinde bulunan Linnes'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı 1-0'lık Atiker Konyaspor üstünlüğü ile tamamlandı.

50'nci dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş'ün sert ve düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

51'inci dakikada Orkan Çınar'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Amir Hadziahmetovic'in şutu kaleci Eray İşcan'da kaldı.

55'inci dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı serbet vuruşta, ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

67'nci dakikada Amir Hadziahmetovic'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Jahovic'in şutu, az farkla üstten auta çıktı.

73'üncü dakikada Linnes'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Gomis'in şert şutu, kaleci Calgren'de kaldı.

75'inci dakikada Jens Johsson'un ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Skubic'in kafa vuruşunda, kaleci Eray İşcan topu güçlükle kornere çeldi.

88'inci dakikada hızlı gelişen Galatarasay atağında Rodrigues'in pasında ceza sahasında topla buluşan Gomis'in sert şutu az farkla auta çıktı.

90+1'inci dakikada Selim Ay'ın ortasında ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

FATİH TERİM ROTASYON YAPTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor maçının kadrosuna göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında ilk 11'de 8 değişikliğe gitti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, kalede Muslera'nın yerine Eray İşcan'a görev verdi. Fatih Terim, Osmanlıspor maçının ilk 11'inde oynattığı Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Tolga Ciğerci, Feghouli ve Rodrigues'in yerine Linnes, Koray Günter, Serdar Aziz, Hakan Balta, Belhanda, Donk ve Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü.

Galatasaray takımında sakatlığı bulunan Fernando Reges ise kadroda yer almadı.

ETO'O VE VOLKAN ŞEN KADRODA YOK, JAHOVIC YEDEK

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise ligin 19. haftasında oynadıkları Gençlerbirliği maçının kadrosuna göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

Yeşil-beyazlılarda Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Serkan Kırıntılı, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Milosevic, Vedat Bora ve sakatlanan Yatabare, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer almadı. Atiker Konyaspor'da bu oyuncuların yerine Carlgren, Eren Albayrak, Selim Ay, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic ve Musa Araz ilk 11'de görev aldı. Öte yandan Atiker Konyaspor'da yeni transferlerden kaleci Emrullah Şalk ve Jahovic yedek kulübesinde bulunurken, Eto'o ve Volkan Şen kadroya dahil edilmedi.

Ev sahibi takımın taraftarları, Galatasaray maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran yeşil-beyazlılar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Galatasaray taraftarı da tribündeki yerlerini alarak, takımlarını Konya deplasmanında destekledi.