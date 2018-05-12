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KONYASPOR: 0 - GÖZTEPE: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

STAT: Konya BŞB

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 2

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Selim, Ferhat, Johnson, Moke, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Eto'o

YEDEKLER: Emrullah, Carlgren, Volkan, Eren, Volkan, Orkan, Vedat, Musa, Yatabare, Jahovic

TEKNİK DİERKTÖR: Sergen Yalçın

GÖZTEPE: Beto, Tayfur, Reis, Kosanovic, Leo, Selçuk, Poko, Ghilas, Castro, Halil, Demba Ba

YEDEKLER: Günay, Hakan, Traore, Muhammed Enes, Hakan, Rotman, Gouffran, Axel Ngdando, Doğanay, Ömer

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

JAHOVIC VE TUNA, ESKİ DOSTLARA KARŞI

Geçen sezon Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasına katkı veren ve ligin ilk devresinde sarı-kırmızılı formayla 14 gol atan Adis Jahovic, transfer olduğu Atiker Konyaspor'la eski takımına rakip oluyor. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, daha önce yardımcılığını yaptığı Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın karşısına çıkıyor.

Ligde 33. haftaya 48 puan ve averajla 6. sırada giren Göztepe, 2017-2018 sezonunun son deplasman maçında Atiker Konyaspor'a karşı mücadele ediyor. Bu sezon dış sahada oynadığı 16 maçta 19 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekibin, son 8 deplasman maçında galibiyeti yok.

GÖZTEPE'NİN İHTİMALİ KALMADI

Göztepe'nin ligi 5. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'ne gitme ihtimali, Teleset Mobilya Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla kalmadı.

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