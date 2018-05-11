Konyaspor - Göztepe sahaya çıkıyor

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Konyaspor, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Göztepe takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Konyaspor 35 puanla 15. sırada, Göztepe 48 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Konyaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Göztepe, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 311 kodlu maçı oynayanlar; Konyaspor galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.60, Göztepe galibiyet oranı 4.75. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Konyaspor son hafta oynanan Göztepe maçında 2-0 kazandı.

Göztepe ise Konyaspor karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Konyaspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Konyaspor, kendi sahasında 23 gol attı, 14 gol yedi.

Göztepe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Göztepe, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.