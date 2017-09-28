Konyaspor - Guimaraes Maç Sonucu

Atiker Konyaspor'dan tarihi zafer... Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'i 2-1 yendi. Avrupa'daki 8. sınavına çıkan yeşil-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini elde etti.

UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ATİKER KONYASPOR-VITORIA GUIMARAES MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

9. dakikada Musa Araz'ın pası ile ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Deni Milosevic'in kesme vuruşu üst direkten geri döndü.

Temsilcimiz aradığı golü 24. dakikada buldu. Friday'in kafayla indirdiği topla buluşan Musa Araz'ın gelişine yerden çektiği şut, Vitoria Guimaraes ağları ile buluştu: 1-0. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarının henüz başında Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Nejc Skubic'in ortaladığı topa kafayla vuruş yapan Milosevic, skoru 2-0 yaptı.





Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes

















































Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes

74. dakikada Vitoria Guimaraes, Paolo Hurtado'nın attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda temsilcimiz girdiği net gol pozisyonlarını değerlendiremedi maç Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Konyaspor 3 puana yükselirken, Vitoria Guimaraes 1 puanda kaldı.

Grupta oynanan diğer maçta Salzburg evinde Marsilya'yı 1-0 yendi. 4 puana yükselen Salzburg I Grubu'nda liderliğe yükseldi. Marsilya'nın grupta 3 puanı bulunuyor.

TARİHİ GALİBİYET



Atiker Konyaspor, tarihindeki 8. Avrupa sınavında galibiyetle tanıştı. Avrupa kupalarında ilk kez geçen sezon mücadele eden temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 maçta galibiyet elde edememiş, 1 beraberlik, 6 yenilgi almıştı.

Konyaspor'un Avrupa'da 8 maçta aldığı sonuçlar şöyle;



2016-2017 sezonu:



UEFA Avrupa Ligi H Grubu:

Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1

Gent-Atiker Konyaspor: 2-0

Atiker Konyaspor-Braga: 1-1

Braga-Atiker Konyaspor: 3-1

Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor: 4-0

Atiker Konyaspor-Gent: 0-1

2017-2018 sezonu:



UEFA Avrupa Ligi I Grubu:

Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0

Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes: 2-1

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i konuk eden Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'de son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Ligde oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolculardan Eren Albayrak sakatlığı nedeniyle takım kadrosunda yer almazken, Moke de yedek soyundu. Vitoria Guimaraes karşısında teknik direktör Akçay, bu oyuncuların yerine Filipovic ve Friday Eze'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar evindeki tüm maçları seyircisiz oynayan Atiker Konyaspor'u taraftarları, Vitoria Guimaraes karşısında yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bölümü dolarken, Vitoria Guimaraes taraftarına ayrılan bölümde ise yaklaşık 20 Portekizli futbolseverin yer aldığı gözlendi. Basın mensupları da maça yoğun ilgi gösterirken, 6'sı yabancı olmak üzere toplam 110 medya çalışanı karşılaşmaya akredite oldu.

Öte yandan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste koltuklar kirlenmesin diye ayakta seyahat eden maden işçileri, karşılaşmayı Konyaspor Kulübünün yöneticileriyle locadan izledi.

MARTİNS'TEN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Vitoria Guimaraes Teknik Direktörü Pedro Martins, takımının Portekiz liginde 4. sırada bulunan Maritimo'yu 2-1 yendiği maçın kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Martins, Maritimo maçında ilk 11'de yer alan kaleci Jesus'un sakatlığı nedeniyle bu oyuncunun yerine diğer file bekçisi Miguel Silva'ya formayı verdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Stada gelen futbolseverler, detaylı üst aramasından geçirildi.