Konyaspor - Guimaraes maçı canlı izle - Konyaspor Guimaraes maçı hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Atiker Konyaspor, I Grubu'ndaki 2. maçında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile karşılaşıyor. Gruptaki ilk maçında Fransa'nın Marsilya takımına deplasmanda 1-0 yenilen yeşil-beyazlılar, sahaya 3 puan için çıkıyor! Vitoria Guimaraes ise ilk maçında evinde Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımıyla 1-1 berabere kalmıştı. I Grubu'nun 2. haftasındaki diğer maçta Avusturya temsilcisi Salzburg evinde Marsilya'yı konuk ediyor.
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ATİKER KONYASPOR - VITORIA GUIMARAES
STAT: Konya BŞB
HAKEM: Aleksandar Stavrev
SAAT: 20:00
YAYIN: TRT ve Tivibu Spor 2
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ö. Ali, Jonsson, Bourabia, Milosevic, Fofana, Musa Araz, Friday
YEDEKLER:
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay
VİTORİA SC: Silva, Konan, Jubal, Henrique, Aurelio, Hurtado, Wakaso, Celis, Estupinan, Raphinha, Heldon Ramos
TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins
I GRUBU PUAN DURUMU
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Olympique Marsilya
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2- Salzburg
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3- Vitoria Guimaraes
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4- Atiker Konyaspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
- MUSTAFA REŞİT AKÇAY Takım olarak sahanın elektrikleri ve taraftarımızın vereceği elektriği ile bütün oyuncularımızın ampulleri yanmalı ve çok iyi ışıldamalıyız. Sahaya çok iyi mücadele sergilememiz gereken maç oynayacağız.
AVRUPA'DA 8. MAÇ
Atiker Konyaspor, karşılaşmayla tarihindeki 8. Avrupa sınavına çıkıyor. Avrupa kupalarında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 7 maçta galibiyet elde edemedi, 1 beraberlik yaşadı, 6 karşılaşmada ise yenildi. Atiker Konyaspor, attığı 2 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü.
Konyaspor'un Avrupa'da 7 maçta aldığı sonuçlar şöyle;
2016-2017 sezonu:
UEFA Avrupa Ligi H Grubu:
Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1
Gent-Atiker Konyaspor: 2-0
Atiker Konyaspor-Braga: 1-1
Braga-Atiker Konyaspor: 3-1
Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor: 4-0
Atiker Konyaspor-Gent: 0-1
- PEDRO MARTİNS Rakibimiz iyi bir takım. Defansif ve ofansif olarak çok iyiler. Bunu aklımıza yazdık ve geldik. Sahaya çıkacağız ve ne olursa olsun mücadele edeceğiz.
2017-2018 sezonu:
UEFA Avrupa Ligi I Grubu:
Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0
- konyaspor
- Vitoria Guimaraes
- uefa avrupa ligi
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