Konya'da olaylı maç! Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkan Atiker Konyaspor, İstanbul'dan 2-1'lik mağlubiyetle dönerken evinde Kayserispor'u ağırladı.

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Ev sahibi ekip Kayserispor'un hatasında topla buluşan Samuel Eto'o'nun 4. dakikada attığı golle 1-0 öen geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Kayserispor, ikinci yarıda rakip kale önünde baskı kurarak gol aramaya çalıştı.

Konyaspor'da 75. dakikada Mehdi Bourabia, ikinci sarı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Ev sahibinde teknik direktör Sergen Yalçın, 81. dakikada hakem Halis Özkahya'ya itirazları nedeniyle tribüne gönderildi.

Mücadelede son anlar oynanırken Atiker Konyaspor, Jahovic'le gole çok yaklaştı. Makedon oyuncunun çalımı sonrasında Silvu Lung, rakibini düşürdü ve direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Oyuncu değişiklik hakkı dolan Kayserispor'da kaleye Rumen savunmacı Cristian Sapunaru geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Jahovic'in şutu gol oldu ve Konyaspor 2-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor, ligde 3 maç sonra ilk kez 3 puan kazandı. Yeşil-beyazlılar Sergen Yalçın yönetiminde ilk galibiyetini alırken puanını 24'e yükseltti.

Kayserispor ise haftayı 41 puanla kapadı.