Konyaspor - Marsilya hangi kanalda? Konyaspor maçı şifresiz CANLI hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Atiker Konyaspor, evinde bu akşam Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk edecek. Maçı büyük heyecanla bekleyen futbolseverler, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda başlayacağını araştırıyor. Peki Konyaspor - Marsilya maçı hangi kanalda? Konyaspor maçı şifresiz CANLI hangi kanalda? İşte maça dair detaylar...

KONYASPOR - MARSİLYA

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Rus hakem Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev'in yardımcılığını Anton Averianov ve Tikhon Kalugin yapacak. Saat 21:00'de başlayacak olan karşılaşma canlı ve şifresiz olarak TRT 1 kanalında yayınlanacak.

İki takım arasında geçtiğimiz haftalarda oynanan karşılaşmayı Marsilya evinde 1-0 kazanmıştı.

Marsilya, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 6 puan topladı ve 2. sırada yer alıyor.

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 4 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor.

Marsilya, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Atiker Konyaspor, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Atiker Konyaspor, oynadığı son Avrupa Ligi maçında deplasmanda Salzburg ile 0-0 berabere kaldı.

Marsilya, Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta Vitoria Guimaraes'e 1-0 kaybetti.

Atiker Konyaspor, ligde ve Avrupa'da çıktığı son 5 maçta 4 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Marsilya, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

Marsilya'da UEFA Avrupa Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 5 golle Valere Germain bulunuyor.

Atiker Konyaspor'da UEFA Avrupa Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attıkları birer golle Musa Araz ve Deni Milosevic bulunuyor.

SON MAÇ KADROLARI

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Wilfred Moke, Ferhat Öztorun, Selim Ay, Musa Araz, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Bourabia, Jens Jonsson, Deni Milosevic, Malick Evouna

Marsilya: Steve Mandanda, Adil Rami, Boubacar Kamara, Aymen Abdennour, Jordan Amavi, Clinton N'Jie, Morgan Sanson, Luiz Gustavo, Bouna Sarr, Maxime Lopez, Valere Germain

Atiker Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay'dan sonra takımın başına geçen teknik direktör Mehmet Özdilek, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Özdilek yönetiminde, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Salzburg maçından 1 puanla dönen Atiker Konyaspor, gruptan çıkma şansını devam ettirdi. Yeşil-beyazlı ekip, bu akşam Marsilya karşısında son dönemlerde yakaladığı moral ve motivasyonu daha da üst seviyelere çıkartmaya çalışacak.

I GRUBU PUAN DURUMU

# Takım O G B M A Y Av Puan 1 Salzburg 4 2 2 0 4 1 +3 8 2 Marsilya 4 2 0 2 3 3 0 6 3 Atiker Konyaspor 4 1 1 2 2 4 -2 4 4 Vitoria Guimaraes 4 1 1 2 4 5 -1 4

ATİKER KONYASPOR'UN AVRUPA'DAKİ 11. RANDEVUSU

Atiker Konyaspor, bu akşamki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 11. sınavına çıkacak.

Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.

Konyaspor'un Avrupa kupalarında geride kalan 10 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

2016-2017 sezonu:

Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1

Gent-Atiker Konyaspor: 2-0

Atiker Konyaspor-Braga: 1-1

Braga-Atiker Konyaspor: 3-1

Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor: 4-0

Atiker Konyaspor-Gent: 0-1

2017-2018 sezonu:

Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0

Atiker Konyaspor-Vitoria: 2-1

Atiker Konyaspor - Salzburg: 0-2

Salzburg - Atiker Konyaspor: 0-0

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