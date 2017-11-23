Konyaspor Marsilya maçı canlı izle - Konyaspor Marsilya maçı saat kaçta hangi kanalda?

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 5. maçında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'yı konuk ediyor.
Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, karşılaşmayı kazanarak gruptaki puanını 7'ye çıkarmak istiyor. Rakibiyle berabere kalması durumunda gruptan çıkma şansını son maça taşıyacak yeşil-beyazlılar, yenilmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda edecek.
ATİKER KONYASPOR: 0 - MARSİLYA: 0
(ilk yarı oynanıyor)
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Ferhat, Moke, Filipovic, Skubic, Volkan, Bourabia, Fofana, Musa, Milosevic, Malick Evouna
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek
MARSİLYA: Mandanda, Sakai, Rolando, Rami, Anguissa, Amavi, Gustavo, Sanson, Ocampos, Thauvin, Germain
TEKNİK DİREKTÖR: Rudi Garcia
STAT: Konya BŞB Stadı
HAKEM: Sergei Karasev (Rusya)
SAAT: 21.00
YAYIN: Tivibu Spor 2 - TRT 1
I Grubu'nun 5. haftasındaki diğer maçta Salzburg, Vitoria Guimaraes'i ağırlıyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda beşinci hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Salzburg
|4
|2
|2
|0
|4
|1
|3
|8
|2- Olympique Marsilya
|4
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|6
|3- Atiker Konyaspor
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|-2
|4
|4- Vitoria
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
MEHMET ÖZDİLEK DÖNEMİ
Atiker Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay'dan sonra takımın başına geçen teknik direktör Mehmet Özdilek, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Özdilek yönetiminde, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Salzburg maçından 1 puanla dönen Atiker Konyaspor, gruptan çıkma şansını devam ettirdi.
AVRUPA'DAKİ 11. RANDEVU
Atiker Konyaspor, Avrupa kupalarında 11. sınavında... Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü. Konyaspor'un Avrupa kupalarında geride kalan 10 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
2016-2017 sezonu:
Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1
Gent-Atiker Konyaspor: 2-0
Atiker Konyaspor-Braga: 1-1
Braga-Atiker Konyaspor: 3-1
Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor: 4-0
Atiker Konyaspor-Gent: 0-1
2017-2018 sezonu:
Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0
Atiker Konyaspor-Vitoria: 2-1
Atiker Konyaspor - Salzburg: 0-2
Salzburg - Atiker Konyaspor: 0-0
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