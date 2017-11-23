Konyaspor Marsilya maçı canlı izle - Konyaspor Marsilya maçı saat kaçta hangi kanalda?

Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:

8 maçtır kendi liglerinde kaybetmeyen bir Marsilya'ya karşı oynayacağız. Ama bunun yanında Avrupa performansına bakıldığı zaman da kendi evinde kazanan ve son iki maçında kaybeden bir Marsilya var. Kendi saha ve seyircimizin önünde kazanmaya odaklı bir müsabaka oynayacağız.