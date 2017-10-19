Konyaspor-Salzburg maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Avusturya ekibi Salzburg'u konuk edecek. İkinci maçında Guimares’i yenerek Avrupa kupaları tarihindeki ilk zaferini alan Atiker Konyaspor, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın yollarını arayacak. Peki, Konyaspor-Salzburg maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
KONYASPOR-SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Atiker Konyaspor, grubun 3. maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u ağırlayacak. Konyaspor-Salzburg maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ve Tivibu spor 2 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.
Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Craig Pawson düdük çalacak.
Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı.
Grup lideri Salzburg ise ilk hafta deplasmanda Vitoria ile 1-1 berabere kaldı, ikinci maçta evinde Olympique Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.
I Grubu'nun üçüncü haftasındaki diğer maçta Olympique Marsilya, Vitoria'yı ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda üçüncü hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|akımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Salzburg
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|2- Atiker Konyaspor
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3- Olympique Marsilya
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4- Vitoria
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
AVRUPA KUPALARINDA 9. MAÇ
Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 9. sınavına çıkacak.
Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 8 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken, 6 karşılaşmada yenildi. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü.
Konyaspor'un Avrupa kupalarında geride kalan 8 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
2016-2017 sezonu:
Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1
Gent-Atiker Konyaspor: 2-0
Atiker Konyaspor-Braga: 1-1
Braga-Atiker Konyaspor: 3-1
Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor: 4-0
Atiker Konyaspor-Gent: 0-1
2017-2018 sezonu:
Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0
Atiker Konyaspor-Vitoria: 2-1
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