Konyaspor'un Marsilya maçı hazırlıkları tamamlandı

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, daha sonra koordinasyon çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Olympique Marsilya maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.





Öte yandan, sakatlıkları devam eden Eren Albayrak ve Jens Jonsson takımdan ayrı çalıştı.

Atiker Konyaspor ile Olympique Marsilya, yarın saat 21.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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