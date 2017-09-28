Konyaspor - Vitoria Guimaraes maçı hangi kanalda? Konyaspor maçı CANLI yayınlayan kanallar!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Atiker Konyaspor, grup aşamasının ikinci maçında evinde Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes takımını evinde konuk edecek. Peki Atiker Konyaspor - Vitoria Guimaraes maçı hangi kanalda, saat kaçta?
KONYASPOR - VİTORİA GUİMARAES
Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Atiker Konyaspor, evinde Pedro Martins yönetimindeki Vitoria Guimaraes'i ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta ilk maçta Marsilya'ya deplasmanda 1-0 kaybeden Konyaspor, Vitoria Guimaraes karşısında kazanarak grupta ilk 3 puanını almak istiyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye s aati ile 20:00'de başlayacak. Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev'in yöneteceği karşılaşmada Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov yardımcılık yapacak. Zorlu mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
- İki takım, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
- Atiker Konyaspor, oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.
- Vitoria Guimaraes, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
- Atiker Konyaspor, oynadığı son 5 maçta 3 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.
- Vitoria Guimaraes, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.
- Atiker Konyaspor, şimdiye kadar Avrupa kupalarında oynadığı 7 maçta hiç galip gelemedi.
- Vitoria Guimaraes, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'la toplamda 3 maç oynadı ancak bu 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
- Vitoria Guimaraes, Avrupa organizasyonlarında oynadığı son 8 maçta hiç galibiyet alamadı.
- Atiker Konyaspor, grupta oynadığı ilk maçta Marsilya'ya deplasmanda 1-0 kaybetti.
- Vitoria Guimaraes, grupta oynadığı ilk maçta Salzburg ile 1-1 berabere kaldı.
SON MAÇ KADROLARI
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Nejc Skubic, Wilfred Moke, Ali Turan, Musa Araz, Moryke Fofana, Mehdi Bourabia, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Maick Evouna
Vitoria Guimaraes: Douglas Renato, Raphael, Jubal Rocha, Pedrao Henrique, Ghislain Konan, Victor Garcia, Guillermo Celis, Paolo Hurtado, Alhassan Wakaso, David Texeira, Sebastian Rincon
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