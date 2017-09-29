Konyasporlu futbolcular, Vitoria Guimaraes maçı sonrası açıklamalar yaptı

Avrupa Ligi I Grubu’ndaki temsilcimiz Atiker Konyaspor, 2. maçında şeytanın bacağını kırdı. Taraftarının müthiş desteğiyle Vitoria Guimaraes’i 2-1 deviren Yeşil-Beyazlılar, Avrupa arenasındaki ilk galibiyetine ulaştı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Atiker Konyaspor'un file bekçisi Serkan Kırıntılı, tarihi galibiyet için şunları söyledi: “Taraftarımızla buluştuğumuz için çok mutluyum. Avrupa Ligi’ndeki ilk galibiyetimizi aldık. Konya’da ilkleri yaşıyorum. Çok güzel bir duygu. Rahat götürdüğümüz maçı sıkıntıya soksak da kazandık.”

Dün 2. golün asistini yapan Nejc Skubic ise maç sonrasında şu ifadeleri kullandı; “İlk zaferimiz Avrupa’da. Tarihi bir galibiyet. Bu galibiyetin keyfini çıkarıp hemen lige döneceğiz. Her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu galibiyet tüm takıma ait. zorlandığımız anlarda taraftarımız bize yardım etti.”

MUSA ARAZ: ATMOSFER GÜZELDİ

Atiker Konyaspor'un ilk golünü atan Musa Araz, çok mutlu olduklarını söyledi: “En önemli şey takımın başarısı. Golü benim atmam önemli değil. Taraftarımız çok güzel bir atmosfer oluşturdu. Muhteşemlerdi.”

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