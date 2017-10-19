Konyasporluların saldırısına uğrayan Hakan Karaoğlu, Konyaspor Salzburg maçında ağırlandı

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Avusturya temsilcisi Red Bull Salzburg'u ağırladı. Geçen hafta oynanan Galatasaray maçının olduğu gün darp edilen üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu, Konyaspor maçında ağırlandı.
Maçı kale arkasındaki Konyaspor taraftarının içinde izleyen Karaoğlu, taraftarlarla birlikte tezahüratta bulundu. Nalçacılılar Taraftar Grubu Başkanı İbrahim Apalı, Karaoğlu’na sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.
Hakan Karaoğlu, Konyaspor maçında
Hakan Karaoğlu, Konyaspor maçında
NELER OLMUŞTU?
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in katıldığı imza gününe giden taraftarın imzalı formasını vermek istememesi üzerine holiganlar, sarı kırmızılı taraftara sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Saldırıda taraftarın elindeki forma alındı ve ateşe verildi. Sosyal medyada hızla gündem olan bu görüntüler, takım fark etmeksizin büyük tepki topladı.
— Habertürk Spor (@HTSpor) October 16, 2017
GALATASARAY VE KONYASPOR'DAN DAVET, NALÇACILILAR'DAN ZİYARET
Galatasaray Spor Kulübü bu olay üzerine harekete geçti. Saldırıya uğrayan Hakan Karaoğlu adlı taraftar, Fenerbahçe ile bu hafta oynanacak derbiye davet edildi! Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi olan Ural Aküzüm, 22 Ekim Pazar günü oynanacak derbide Karaoğlu'nu ağırlamak istediklerini açıkladı.
Nalçalılar Taraftar Derneği'nden de Karaoğlu'na destek gelmişti. Dernek başkanı İbrahim Apalı, Karaoğlu'nun evine ziyarette bulunarak Konyaspor forması hediye etti.
- HAKAN KARAOĞLU Nalçacılılar Derneği Başkanı İbrahim Apalı ziyaretime geldi. Salzburg maçına davet etti. Olayı tüm Konya’ya mâl olmamasını istiyorum.
AA'da yer alan habere göre Emniyet, ilk olarak olay sonrası hastaneye ya da polise gitme gereği duymayan Karaoğlu'na ulaştı. Gencin şikayetçi olduğunu belirtmesi üzerine polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Süleyman T. (18), M.K.C. (15), A.A. (17) ve Emre F. (20), ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
SERBEST BIRAKILMIŞLARDI
Sorgulamanın ardından 'nitelikli yağma ve kasten yaralama' ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na aykırı davranma' suçlarından bugün adliyeye sevk edilen şüphelire, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
- Hakan Karaoğlu
- galatasaray
- konyaspor
- Salzburg
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Misafir 5 dakika önceonu darp edenleride GS trübinlerine gönderin00
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Misafir 1 saat öncekeşke hep böyle güzellikler yaşasak00
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Misafir 1 saat önceserbest bırakıldı00