2011 yılında Brod Bank'ın çoğunluk hissesini yaklaşık 10 milyon euro karşılığında satın alan ve ismini Kent Bank olarak değiştirerek 50 milyon dolar yatırım Süzer Grup Onursal Başkanı Mustafa Süzer, Hırvatistan basınıyla gerçekleştirdiği buluşmada önemli bir iddiada bulundu.

Tarım ve perakende sektöründe faaliyet gösteren ve yıllık 5 milyar euro cirosu olan Agrokor Holding'in satmayı düşündüğü süpermarket zinciri Konzum'a iki büyük Türk şirketinin teklif yapmaya hazırlandığını belirtti.

Süzer, Hırvatistan'da gelecek vadeden yatırım fırsatlarıyla ilgili bir soruya enerji sektöründeki jeotermal ve biokütle yatırımlarını örnek vermesinin ardından iki arkadaşının, iki büyük Türk firmasının yerel pazarda potansiyel gördüğünü ve Konzum ile ilgilendiğini söyleyerek Agrokor'un durumunun netleşmesini beklediklerini söyledi.

114 ŞEHİRDE 700 MAĞAZASI VAR

Hrıvatistan hükümeti, borç batağındaki Agrokor'a eski tepe yöneticisi Ante Ramljak'ın istifasının ardından şubat ayında iki üst düzey yönetici atamıştı.

Dün yaşanan gelişmede ise Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Martina Dalic, Agrokor'un yeniden yapılandırılması için mevkisini kullandığını gösteren e-posta yazışmalarının ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti.

Hırvatistan'uın en büyük yerel perakendecisi olan Konzum bünyesinde yaklaşık 12 bin 500 personel çalışıyor. 114 şehirde 700 mağazasyla faaliyet gösteren şirket günde 650 bin müşteriye hizmet veriyor.

Konzum'un dün açıklanan 1. çeyrek finansal tablolarında ciro beklenin yüzde 10 üzerinde çıkarak 265 milyon euro olarak belirtildi. FAVÖK ise 26.2 milyon kuna yani 3.5 milyon euro oldu.

Konzum'un Bosna Hersek operasyonunun cirosu 42 milyon euro civarında gerçekleşirken, şirket 1 milyon euro civarında faaliyet zararı yazdı.