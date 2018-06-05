Kaza, merkeze bağlı Efendibey Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin sürücüsü H. V., bir anda yola çıkan köpe çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir apartmanın bahçesine uçtu.

DHA'nın haberine göre, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan sürücü V., kazayı yara almadan atlattı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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