Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, şantiye girişinde yatmakta olan köpeğin üzerinden çöp kamyonuyla geçerek ölümüne neden olan personelini işten çıkartıp, hakkında suç duyurusunda bulundu.

İHA'nın haberine göre geçtiğimiz pazar günü sabah karşı yaşanan olan, Efeler Belediyesi’ne ait Kocagör Mahallesi’ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde meydana geldi. Kent merkezindeki çöp toplama faaliyetlerini tamamladıktan sonra saat 04.00 gibi şantiyeye dönen M.U. idaresindeki çöp kamyonu, elektrik motorlu ana kapıya yaklaşarak kapının açılmasını bekledi. Kapı açılınca hareket eden çöp kamyonu, girişte uyumakta olan ve şantiyedeki işçiler tarafından sahiplenilip büyütülen Karabaş isimli köpeğin üzerinden geçerek ölümüne neden oldu.

Hayvanseverler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki topladı. Görüntüler hakkında inceleme başlatan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, kısa süre önce kadroya geçen personelin iş akdini fesih ederek, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yaptığı yanlışın ardından işinden olan M.U., olayda kasıt olmadığını, şantiyeye girişte yapmakta olan köpeği fark edemediğini savundu.

"KAMU VİCDANININ GEREĞİNİ YAPTIK"

Temizlik şantiyesinde yaşanan üzücü olaydan haberdar olur olmaz gerekli adımları atmaya başladıklarını belirten Başkan Özakcan, ölen köpeğin yavruyken sahiplenilmiş ve 5 yıldır şantiyeye mal olmuş bir canlı olduğuna işaret etti. Olaydan büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Özkacan, “Şantiyeye giren kamyon şoförü, içeri girerken önündeki köpeği ezerek içeriye girmiş. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler, haklı olarak kamuoyunda büyük tepki topladı. Maksatlı olduğunu düşündüğümüz bu olay sonrası, taşeron olarak çalışmaktayken şirkete geçen şoför için toplantı yaptık. Belediye şirketimiz kendisini uyarmak adına hem iş akdini sonlandırdık hem de Belediye olarak biz Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kamu vicdanının gereğini yerine getirmek ve hayvan haklarının korunması maksadıyla hukuki işlemleri gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

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