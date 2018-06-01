Düzce'de, kargo vermek için evin bahçesine giren postacıyı köpek ısırdı. Köpeğin bacağından ısırması sonucu yaralanan postacı, hastanede tedaviye alındı.



DHA'nın haberine göre olay öğle saatlerinde, Düzce Karaca Mahallesi'nde meydana geldi. PTT'de görev yapan Ramazan Yıldırım, motosikletini sokakta yol kenarına park ederek, kargo teslim etmek üzere evin bahçesine girdi. Bu sırada bahçede bulunan 'Boncuk' isimli köpek, posta dağıtıcısına saldırarak bacağından ısırdı. Ramazan Yıldırım bahçeden dışarı çıkarken, çevredekiler 112 acilden yardım istedi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Ramazan Yıldırım, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.





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