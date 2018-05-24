Tandem pilotu olarak görev yapan Ali Sıralı, farklı bir deneyim yaşamak için kulübün maskotu olan "Jack" ile uçuş yapmaya karar verdi.
AA'nın haberine göre Sıralı, Uçmakdere Mahallesi'ndeki 650 metrelik piste çıkarak köpeğiyle beraber havalandı. Yaklaşık 10 dakika köpeğiyle beraber havada kalan Sıralı, sorunsuz bir şekilde iniş yaparak uçuşu tamamladı.
Tandem Pilotu Sıralı, yaptığı açıklamada, köpeğiyle beraber uçmanın kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu söyledi.
Köpeğiyle beraber gökyüzünde süzülmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade eden Ali Sıralı, "Uçmakdere bölgesi yamaç paraşütü için son derece elverişli. Yakın illerden ve farklı bölgelerden uçuş için bölgemize yamaç paraşütü tutkunları gelmekte.
Rüzgarın durumuna göre 250 veya 650 metrelik tepelerden uçuşlar gerçekleşiyor. Burada 4 farklı uçuş pisti bulunuyor. Yaz döneminde özellikle hafta sonları uçuş için çok yolcu geliyor." dedi.
Köpeğiyle beraber uçmanın keyfini yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Sıralı, şunları söyledi:
"İnsanlarla sürekli uçuşlarımızı yapıyoruz. Bugüne kadar çok sayıda insanı uçurduk. Bu kadar insanı uçururken köpeğimizi uçurmak istedim. Köpeğimizin ismi Jack, kulübümüzün moskotu.
Daha önce iki kişi tandem uçarak yavru bir köpek uçurmuştuk. Ama bu sefer Jack ile beraber başbaşa uçtuk. Baştan sona uçuşu kendimiz gerçekleştirdik. 650 metre tepemizden havalandık.
Bazı arkadaşlarımız, 'Uçurma havada agresif hareketler falan yapar.' diye uyardı. Hiç de öyle olmadı, havada çok uslu durdu ve sorunsuz bir uçuş gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 dakika havada kaldığımız güzel bir uçuş oldu. Kalkışta da sorun yaşamadık, inişimiz de çok temiz oldu. Jack ile birlikte gökyüzüyle buluştuk."
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