Özellikle kış aylarında sık sık ulaşımda aksamalar yaşanan bin 875 metre yüksekliğindeki Ilgaz Dağı'nda ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan tünel için 2012'de ilk kazma vuruldu.

Yaklaşık 4 yılda tamamlanan tünel, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla 26 Aralık 2016'da hizmete girdi.

"Bulutları delen dumanlı başı" ve " Göklere yükselen yalçın kayalıkları" ile şiirlerde anlatılan, kış aylarında kar ve sisi eksik olmayan Ilgaz Dağı, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli sayesinde sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı.

Biri 5 bin 370, diğeri 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan tünelle, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı'nda ulaşım artık daha hızlı ve güvenli sağlanıyor. Tünelin açılmasıyla birlikte sürücüler bölgeden sorunsuz geçerken, kazalarda önemli oranda düşüş yaşandı.

TÜNELDEN BİR YILDA 1 MİLYON 249 BİN 760 ARAÇ GEÇTİ

İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan tünelden bir yılda 1 milyon 249 bin 760 araç geçti. Tüneli günlük kullanan ortalama araç sayısı da 3 bin 424 oldu. Ilgaz Dağı'ndaki eski yoldan geçen araç sayısı ise 2015 yılında günlük 2 bin 557 iken, 2017 yılında 176'ya düştü.

Tünelin açılmasıyla 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolu 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye indi. Yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunun geçiş süresi de ortalama 7 dakikaya düştü.

S.S. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (TAŞIKO) Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, AA muhabirine, baba mesleği nakliyeciliği 40 yıldır yaptığını söyledi.

Yaklaşık 51 yıllık mazisi olan Kastamonu TAŞIKO'nun Türkiye'nin en büyük ikinci taşıma kooperatifi olduğunu ifade eden Sarıahmetoğlu, "Kastamonu'da 412 üye ve 567 kamyon ve tırla Türkiye genelinde malzeme taşıyoruz. Genelde orman mamulleri nakliye ediyoruz. Günlük 17 bin 500 ton taşıma kapasitemiz var. Günde 80 tır ve 40 kamyonla taşıma yapıyoruz." dedi.

Ulaşımda yapılan yatırımların kamyoncu esnafını çok memnun ettiğini belirten Sarıahmetoğlu, "Kastamonu gibi taşrada yaşayan bir kamyoncu esnafı için bu yatırımlar çok önemli. Kastamonu'dan yola çıkan bir kamyoncu kışın 3.5 saatte, yazın ise 2 saat 15 dakikada Ilgaz Dağı'nı geçip D-100 karayoluna ulaşıyordu. Şimdi Kastamonu'dan yola çıkıp 40 dakikada bu yolu alıyor. Yapılan yollar ve Ilgaz Tüneli bunda çok etkili." diye konuştu.

FİYATLAR DÜŞTÜ

Tünelin açılmasının ardından firmalarla görüşmeler yaptıklarını kaydeden Sarıahmetoğlu, şunları söyledi:

"Tünelin ardından sanayi kuruluşlarımızla oturup ne yapabiliriz diye konuştuk. Nakliyede yüzde 10'a kadar indirim yaptık. Bizim amacımız çok para kazanmak değil, tekerimizi döndürmek. Buradan sanayicimiz pazara ne kadar kolay ve hızlı ulaşırsa biz bunun ekmeğini daha yeriz. Ilgaz Tüneli ile bunun sonuçlarını almaya başladık. Buna destek veren tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum, lojistik sektörüne önemli bir ivme kazandırdı."

Kastamonu'da 15 yıldır taksicilik yapan Necati Keçeci de eskiden Çankırı ya da Ankara'ya müşteri götürürken Ilgaz Dağı'nın gözlerini korkuttuğunu söyledi.

"ILGAZ DAĞI'NI GEÇMEK ESKİDEN ÇOK ZORDU"

Ilgaz Dağı'nın yılın yarısı kar altında olduğunu belirten Keçeci, "Ilgaz Dağı'nı geçmek eskiden çok zordu. Özellikle kışın karda, buzda arabalar kayıyordu. Geçit vermediği için 3 - 5 saat yolda kaldığımız oluyordu. Şu anda çok kolaylaştı. Hem yakıttan hem de vakitten bize kolaylık sağlandı. Bunu yapan ve sebep olanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Eskiden dağı aşmanın yarım saatten fazla sürdüğünü dile getiren Keçeci, tüneli 5 dakikada geçtiklerini ifade etti.

Ceylan Baykondu ise 30 yıldır kamyonculuk yaptığını belirtti.

Konyalı olduğunu anlatan Baykondu, şunları aktardı:

"Ilgaz Dağı'nı daha önce de şimdi de sık sık kullanıyoruz. Dağdan yük taşımak, bu dağı aşmak gerçekten çok sıkıntıydı. Karda kışta araçlar kayıyordu, yol kapanıyordu, frenlerde sıkıntılar oluyordu. Yol bir tıkanırsa saatlerce açılması bekleniyordu. Şimdi sanki kamyon değil de otobüsle geçer gibi kolayca geçiyoruz."

Kamyoncular için dağın çok daha zorlu olduğunu dile getiren Baykondu, "Eskiden kamyonla dağdan aşmak zulümdü şimdi 10 dakikada dağın bir ucundan diğer ucuna geçiyoruz." ifadelerini kullandı.