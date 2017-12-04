Köpek ölen arkadaşının başında nöbet tuttu

Çanakkale-İzmir Karayolu'nda bir aracın çarpması sonucu ölen köpeğin başında gün boyu başka bir köpek bekledi. Uzun süre ölen köpeği yoldan uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamayan köpeğin, arkadaşını korumaya çalışması görenlerin içini burktu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın haberine göre, ölen köpeğin sahibi Berkant Barıtçı, köpeğini arabaya aldığı sırada diğer köpeğin de bir anda arabaya atladığını belirterek "Ayıramadım köpekleri, kızımı gömmeye götürürken arabaya bizden önce bindi ve iş yerimize kadar geldi. Ben kızımı gömdüğümde o hala mezarının başında duruyordu" dedi. Köpeğin hayvanseverler tarafından sahiplendiği öğrenildi.