Köpek yeşil ışığı bekledi, yayalar kırmızıda geçti

Ataşehir Kayışdağı Caddesi Yeditepe Üniversitesi kavşağındaki trafik ışıklarda sabah saatlerinde yolun karşısına geçmek için yayalara yeşil ışık yanmasını bekleyen bir sokak köpeği bir süre bekledikten sonra yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçti.

DHA'nın haberine göre; Köpek daha sonra üniversitenin ana giriş kapısından içeri girerek gözden kayboldu.

Öte yandan aynı kavşakta ise genç bir kadının yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen araçlara aldırmadan yolun karşısına geçmesi dikkat çekti.

yeşil ışığı bekleyen köpek

Ataşehir