İngiltere'de Scott Pilling isimli bir dağcı, Facebook'ta Lilah ve Cash isimli iki köpeğin kaybolduğu haberini gördü. Zavallı hayvanların sahiplerine haber bile vermeden evinden çıkıp 150 kilometre yol giden Pilling, dağda kaybolan köpekleri aramaya koyuldu.

Daily Mail'in haberine göre 2 gündür kayıp olan köpekleri kurtarmak için çok geç olduğunu düşünmeye başlayan yardımsever adam, tüm umutların tükendiği anda köpeklere ulaştı. Organizasyon yeteneği sayesinde diğer dağcıları da yönlendiren ve geniş çapta bir arama başlatan adam, karların altında mahsur kalan köpekleri buldu.

Kurtarmak için biraz daha geç kalsalardı köpeklerin ölmüş olabileceklerini söyleyen Scott, "Dağın doğu tarafının, en tehlikeli bölge olduğunu biliyordum. Gitmeye karar verdim ama köpekleri bulacağımı hiç düşünmedim." dedi.

Onları uzaktan gördüğünde gözlerine inanamayan hayvansever adam, "Eğer orada daha fazla kalsalardı hayatta kalamazlardı." diyerek yaşadığı şaşkınlıkla karışık mutluluğu anlattı.

Araştırmaya katılan köpek sahibi Colette Kilroy ise Scott Pilling'e "Ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Hayatınızı köpeğim için riske attığınız için teşekkür ediyorum." dedi.

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