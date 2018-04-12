Kopenhag’da yaşayanların artık şehrin kalabalık ve gürültüsünden kaçmak istediklerinde sığınacakları adaları var.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre tasarımcılar Blecher ve Fokstrot’un imzasını taşıyan “Ø1 Kopenhag Adaları” isimli proje limanın sularını kamusal hale getiriyor.

“Biraz huzur” arayanlar Ø1 adı verilen kayıklarla şehirden suda yüzen sahne, sauna, bahçe ve bar gibi modüllere ulaşabiliyor. Ayrıca bu modüller birbirinden ayrı ya da birleştirilip tek bir platform halinde de kullanılabiliyor.

Henüz bir platformu yapılan “Ø1 Kopenhag Adaları” ile şehirden kaçanlar kayıkla yüzen adalara ulaşabilecek.

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