Kopenhag’da bomba alarmı!

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki ABD Büyükelçiliği binasının etrafındaki şüpheli paket, Danimarka polisini alarma geçirdi.

Büyükelçiliğin etrafında güvenlik çemberi oluşturuldu. Bomba imha ekipleri olay yerine geldi. Polis, paketin patlayıcı olup olmadığı yönünde bilgi vermedi.

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