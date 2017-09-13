Köprü altında çıplak erkek cesedi

Dün saat 19.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi'ndeki Boğaçayı köprüsü altında üzeri çıplak bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar, durumu Jandarmaya bildirdi.

DHA'nın haberine göre, belirtilen adrese gelen ekipler, yaklaşık 15 günlük olduğu belirtilen cesedin büyük bölümünün çürüdüğünü belirledi. Kokunun fazla, cesedin çürümüş olması nedeniyle incelemeyi güçlükle yapan jandarma, özel tulum ve gaz maskesi takarak çalışmasını tamamladı. Kayıp müracaatlarından yola çıkan jandarma, kimliğin belirlenmesi için çalışma başlattı.