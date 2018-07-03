Olay, öğle saatlerinde Andırın-Göksun Karayolu'nun üzerindeki asma Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Eşiyle tartışan Z.K., asma köprüye çıkarak intihar etmek istedi. Genç kadını köprüde görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kimseyi yanına yaklaştırmayan Z.K., yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki köprünün halatlarından tutarak ölmek istediğini söyledi. Genç kadın, tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt verdi. İsmi açıklanmayan eşi de olay yerine gelerek Z.K.'yı ikna etmeye çalıştı ancak o da sonuç alamadı.
POLİSLERDEN BİRİ KOLUNDAN, DİĞERİ SAÇINDAN TUTTU
Z.K. daha sonra köprüden sarkarak kendini boşluğa bırakmak istedi. Tam bu sırada bir polis memuru koşarak kadının kolunu havada yakaladı. Bir başka polis de hemen arkadaşının yardımına koşarken, kadın da tamamen kendini boşluğa bıraktı.
2 DAKİKA POLİSTEN KURTULMAK İÇİN MÜCADELE VERDİ
Boşlukta polislere direnen Z.K., bir kolunu polisin elinden kurtardı. Diğer polis ise genç kadının tüm çabalarına karşın elini sıkıca tutarak bırakmadı. Ardından köprüde bulunan polisler ve vatandaşlar Z.K.'nin kolunu bırakmayan polise destek olarak yaklaşık 2 dakika boyunca atlamakta direnen genç kadını yukarı çektiler.
Kurtarılan Z.K., itfaiyenin uzattığı merdivene alınarak indirildi. Z.K., olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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