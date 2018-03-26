Sivas'ta köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları köprüden araç geçişini yasaklayınca, uygulamaya kızan bir sürücü dereden aracıyla geçti.

Sivas merkeze bağlı İşhan köyü Şehristan mezrası sakinleri, mezralarına giden yolu destek bulamayınca kendi aralarında topladıkları parayla köprü yaptırdı.

İHA'nın haberine göre; mezra sakinleri yaptıkları köprülerin ağır araçlarla hasar görmemesi için köprüyü mezra sakinlerinin dışında araç kullanımına kapattı. Köprünün mezra sakinleri dışında kullanılmaması için de üzerine, "Bu köprüyü mezra halkı yaptırmıştır. Taşıt geçemez" yazılı bir tabela astı. Köy halkının yaptığı uygulamaya tepki gösteren bir sürücü de arazi aracıyla dereden geçti.

Dereden geçen araçlar, yarıya kadar suya gömülürken, araç sürücüsü Yasin Şimşek de zorlu geçişi sosyal medyada paylaştı.

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