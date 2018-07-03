HT Magazin'de yer alan habere göre, konser sonunda tespih koleksiyonu yaptığı bilinen Avcı’ya, Sivrihisar Belediye Başkanı tarafından kehribar tespih hediye edildi.

Avcı’nın sahneye çıkan temsili Nasreddin Hoca ile esprili atışmaları eğlenceli anlara sahne oldu.